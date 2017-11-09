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Трамп прибыл с первым государственным визитом в Китай
12:32 08.11.2017 |
Президент США Дональд Трамп прибыл с государственным визитом в Китай. Первый день двухдневного визита, начавшегося в среду, 8 ноября, будет посвящен неформальным встречам, официальная программа начнется лишь на следующий день. В центре переговоров, как ожидается, будут находиться разногласия между Вашингтоном и Пекином в отношении торгового дисбаланса и ограничений в доступе на китайский рынок для американских компаний, а также конфликт вокруг морских территорий в Южно-Китайском море. Кроме того, важное место в обмен мнениями займет конфликт вокруг ядерной и ракетной программы Северной Кореи.
Между тем накануне Трамп обратился к руководству в Пхеньяне с призывом реально оценить соотношение сил. КНДР не стоит недооценивать США или бросать им вызов, заявил он, выступая с речью в парламенте Южной Кореи. Он предупредил, что в настоящее время Соединенные Штаты "полностью заново выстраивают вооруженные силы". Одно лишь наличие свободной и независимой Южной Кореи угрожает существованию северокорейского режима, добавил американский лидер.
"Северокорейская секта" и "ад" для граждан
Одновременно он осудил нарушения прав человека в КНДР и заявил, что этой страной "правит секта", а ее граждане живут в "аду, которого не заслуживает ни один человек". Обращаясь напрямую к северокорейскому диктатору Ким Чен Ыну, Трамп призвал остановить программу по созданию ядерного оружия. "Твое оружие не усиливает твою безопасность, а угрожает твоему режиму. Северная Корея - это не рай, о котором мечтал твой дед. Но мы предлагаем путь к лучшему будущему", - указал он.
Кроме того, президент США призвал международное сообщество сплотиться в борьбе против северокорейского режима с целью его изоляции и отказе в любой форме поддержки, обеспечения или признания. Мир не должен попустительствовать тому, что "государство-изгой угрожает ему ядерным опустошением", добавил он.
В рамках двухнедельного азиатского турне Трамп уже посетил Японию и Южную Корею. Из Китая американский лидер отправится во Вьетнам и на Филиппины.
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