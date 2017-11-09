У саудовских принцев и бизнесменов хотят изъять $800 млрд - WSJ

Власти Саудовской Аравии намерены пополнить казну примерно на $800 млрд: эту сумму надеются конфисковать в ходе нашумевшей антикоррупционной кампании у тех, кого суд признает виновным в правонарушениях. Об этом американская газета The Wall Street Journal сообщила, ссылаясь на знакомый с ситуацией анонимный источник в Эр-Рияде.

В начале ноября власти провели антикоррупционные "рейды", в ходе которых были задержаны около 60 человек, в том числе крупные предприниматели, чиновники, политики и 11 членов королевской семьи. Многих из них подозревают в злоупотреблении властью, отмывании денег, растрате, взяточничестве и других преступлениях.

Банковские счета некоторых из них уже заморожены, пишет издание.

При этом, как рассказал WSJ источник, конфискованные у пока еще предполагаемых коррупционеров средства - называется сумма 2-3 трлн риалов (около $800 млрд) - "перейдут в собственность государства".

Собеседник издания уточнил, что основная часть этих средств выведена за границу, что "значительно усложнит" их возвращение в казну.

Задержания прошли в соответствии с распоряжением нового антикоррупционного комитета во главе с наследным принцем Мухаммедом бин Салманом, восхождение которого на трон ожидается в следующем году.