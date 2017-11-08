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Демократы одерживают двойную победу на выборах губернаторов в США
08:32 08.11.2017 |
Кандидаты от Демократической партии Ральф Нортэм и Фил Мэрфи одерживают победу на губернаторских выборах в американских штатах Вирджиния и Нью-Джерси. Об этом свидетельствуют подсчеты голосов из двух третей избирательных округов, передают телеканалы CNN и NBC во вторник, 7 ноября.
Так, у Нортэма - 51,8 процента голосов, в то время как у его основного соперника - экс-председателя Национального комитета Республиканской партии Эда Гиллеспи, в своей избирательной кампании открыто ориентировавшегося на риторику президента США Дональда Трампа, - около 47 процентов.
По данным The New York Times, Мэрфи c 55 процентами голосов одерживает верх над конкурентом-республиканцем Кимом Гаданго, набирающим около 43 процентов.
Нынешнее голосование - это своебразный барометр настроений в обществе, позволяющий косвенным образом оценить, какова поддержка республиканских сторонников Трампа и проигравших ему ровно год назад демократов, пишут информагентства. Кроме того, это - важный сигнал политстратегам партий, который, по мнению аналитиков, повлияет на подготовку к промежуточным выборам в Конгресс США в ноябре 2018 года.
Де Блазио переизбран мэром Большого яблока
Наряду с голосованием в Нью-Джерси и Вирджинии 7 ноября также состоялись выборы мэра Нью-Йорка. По итогам подсчета голосов с 64 процентов избирательных участков действующий градоначальник и один из самых активных политиков в рядах Демократической партии Билл де Блазио добивается переизбрания на второй срок. Консерватор-республиканец Николь Маллиотакис терпит поражение.
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