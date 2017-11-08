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Германия хочет ускорить публикацию черного списка налоговых оазисов
21:24 07.11.2017 |
Германия поддержала планы Европейской комиссии до конца текущего года опубликовать черный список налоговых оазисов. Правительство в Берлине предлагает одобрить и утвердить проект списка уже на следующей встрече министров финансов Евросоюза, заявил во вторник, 7 ноября, в Брюсселе министр финансов ФРГ Петер Альтмайер (Peter Altmaier).
Он призвал своих европейских коллег до следующего заседания, запланированного на 5 декабря, урегулировать все условия и вопросы, связанные с публикацией черного списка, в который должны войти страны и территории, не придерживающиеся основных стандартов контроля за уплатой налогов.
Санкции против налоговых оазисов
Окончательного решения, какие именно санкции следует ввести против налоговых оазисов, пока не принято. Министр финансов Франции Брюно Ле Мэр предложил Международному валютному фонду и Всемирному банку прекратить финансовую поддержку государств, отказавшихся от международного сотрудничества в борьбе с уклонением от уплаты налогов.
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