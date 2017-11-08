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Британские статистики намерены заменить соцопросы данными со смартфонов
21:11 07.11.2017 |
Национальная статистическая служба Великобритании (Office for National Statistics, ONS) отслеживает передвижения тысяч жителей Лондона с целью выяснить, можно ли таким образом определить их домашний адрес и место работы. Как правило, подобные сведения ONS получает путем социологических опросов и во время переписи населения. Тем не менее, по мнению специалистов службы, в будущем данные, полученные от операторов сотовой связи, смогут полностью заменить привычные опросники. Однако прежде, чем это произойдет, нужно провести обширную оценку влияния такого подхода на конфиденциальность персональной информации граждан, отмечают в ONS.
Как сообщает BBC, статистическая служба провела эксперимент, основываясь на данных абонентов компании Vodafone, достигших 18-летнего возраста. Эксперты определяли местонахождение смартфонов ночью, чтобы выяснить местожительство пользователей, и днем с целью узнать предположительное место работы. Правда, данный способ бесполезен в случае с гражданами, работающими в разные смены, находящимися на больничном или в отпуске.
В настоящее время ONS ожидает разрешения от правительства на расширение эксперимента. С 1801 года перепись населения в Великобритании проводится раз в десять лет (за исключением 1941 года). Следующая перепись пройдет в 2021 году, и по заявлению британского правительства, она станет последней, где будут использоваться стандартные бумажные опросники.
Национальная статистическая служба - основанная в 1996 году в Великобритании служба, занимающаяся сбором и обработкой статистической информации об экономико-демографической обстановке на национальном или региональном уровне. Помимо этого ONS следит за состоянием экологии, преступности, туризма, школьного образования и политической ситуации.
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