Резкая смена риторики: Трамп призвал КНДР к переговорам

Находящийся в азиатском турне Дональд Трамп призвал Северную Корею начать переговоры по ядерной программе. Еще месяц назад Трамп утверждал, что переговоры с КНДР - пустая трата времени.

Выступая на совместной пресс-конференции с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином в Сеуле, Трамп сказал, что для КНДР "имеет смысл сесть за стол переговоров и начать делать правильные шаги в интересах не только северокорейского народа, но и всего человечества".

Обозреватели отмечают резкую смену интонаций Трампа в последнее время. Еще недавно он грозился обрушить на Северную Корею "огонь и ярость", теперь же утверждает, что к таким шагам прибегать, скорее всего, не придется.

Президент США также не исключил возможности личной встречи с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, однако время для нее "пока не пришло".

"Я общаюсь с самыми разными людьми из Китая, Японии, Южной Кореи. Я собираюсь во Вьетнам и на Филиппины. Неплохо, когда люди общаются, и я не думаю, что готовность к переговорам свидетельствует о вашей слабости или силе. Так что я готов [к встрече]. Но мы посмотрим. Думаю, пока время еще не пришло".

Прежняя жесткая риторика Трампа вызывала тревогу у наблюдателей. Комментируя свои прошлые заявления во время пресс-конференции в Токио в понедельник, Трамп сказал: "Я использую сильную риторику, но посмотрите, куда завела нас слабая за последние 25 лет".

Он также объявил о завершении "стратегического терпения" в отношениях с Пхеньяном. После таких заявлений миролюбивый тон высказываний Трампа стал еще большим сюрпризом сюрпризом для наблюдателей.

При этом Дональд Трамп продолжает призывать Россию и Китай усилить давление на Пхеньян. Китай на сегодняшний день является крупнейшим торговым партнером КНДР.

"Неприемлемо, что некоторые страны продолжают финансировать режим, который становится все более опасным" - заявил Дональд Трамп во время пресс-конференции в Сеуле, говоря о необходимости остановить торговлю с Северной Кореей.

Похоже, речь идет о еще более жестких экономических санкциях, чем ранее, когда деловые контакты с Пхеньяном не были запрещены полностью.

Южнокорейский президент выразил удовлетворение тем, что его американский коллега так сосредоточен на проблеме ядерного разоружения КНДР.

Он надеется, что визит Трампа позволит ускорить решение данного вопроса и станет "поворотным моментом в разрешении проблемы c ядерным оружием Северной Кореи".

Оба лидера также обсудили торговые соглашения двух стран. Во время пресс-конференции Трамп раскритиковал действующее соглашение, назвав сделку "неудачной для США", и сообщил, что Южная Корея готова пересмотреть его условия.

Президент США находится в Южной Корее в рамках 11-дневного азиатского турне, во время которого он посетит пять стран. После визитов в Японию и Южную Корею президент США отправится в Китай, а затем во Вьетнам и на Филиппины.