Мальта и Португалия лидируют в рейтингах лучших инвестиционных программ

Компания Henley & Partners опубликовала ежегодные рейтинги программ получения вида на жительство (ВНЖ) и гражданства через инвестиции - Global Residence and Citizenship Programs 2017-2018.

В 2017 году из двадцати программ получения ВНЖ через инвестиции первое место заняла Португалия. Относительно небольшой объем необходимых инвестиций (от €250 000), высокий уровень жизни и привлекательная система налогообложения помогают португальской программе оставаться лидером третий год подряд. Австрия и Бельгия заняли 2-е и 3-е место соответственно, поменявшись местами по сравнению с прошлым годом. В 2017 году в рейтинге появилась новая программа Таиланда, которая сразу заняла 5-ю позицию. Улучшили показатели программы Греции и OАЭ (Дубай). Последнее место по-прежнему занимает Болгария.

Для определения позиции программы в рейтинге использовались 10 показателей: репутация, качество жизни, налогообложение, безвизовый въезд в другие страны, срок и качество рассмотрения заявления, комплаенс, инвестиционные требования, общая сумма затрат, время до получения гражданства и требования для получения гражданства.

Третий год подряд лучшей программой инвестиционного гражданства в мире становится программа Мальты, которая позволяет получить гражданство через инвестиции от €880 000. Мальтийский паспорт дает инвесторам право жить и работать в любой стране Евросоюза, а также путешествовать без визы в 167 стран мира.

За Мальтой в рейтинге следуют европейские программы Кипра и Австрии. Позиции в индексе практически не изменились по сравнению с прошлым годом. Только Антигуа и Барбуда поменялась с Австрией местами, заняв 4-е место.

Для анализа программ инвестиционного гражданства использовались следующие критерии: репутация, качество жизни, безвизовый въезд в другие страны, сроки и качество обработки заявлений, комплаенс, требования к инвестициям, необходимость проживания в стране, возможность переезда в другие страны, необходимость посещения страны, прозрачность процедуры.

В создании индексов инвестиционных программ принимали участие независимые эксперты Thomson Reuters, Knight Frank, The Economist Intelligence Unit, Baker & McKenzie, Fragomen LLP. Также были опрошены инвесторы и государственные деятели из разных стран. По каждому критерию эксперты выставляли странам баллы (от 0 до 10), после чего результаты суммировались.