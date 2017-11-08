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5 самых влиятельных саудовцев в мире
10:01 07.11.2017 |
Сейчас, когда внимание мировой общественности и СМИ приковано к Саудовской Аравии, в ежегодном списке Gulf Business 100 самых влиятельных арабов (Top 100 Most Powerful Arabs) фигурируют несколько саудитов.
Некоторые из них вышли из рейтинга в связи с непростой экономической ситуацией в стране, которая связана с падением цен на нефть. Тем не менее некоторые из них сумели сохранить свои места в рейтинге.
Всего в рейтинг попали 16 представителей Саудовской Аравии. Ниже мы расскажем о пяти самых влиятельных саудитах в мире.
1. Принц аль-Валид бин Талал бин Абдул Азиз аль-Сауд
Председатель правления Kingdom Holding Company
Сектор: финансы
Рейтинг: 1
2016 г. был довольно непростым и противоречивым для принца Аль-Валида, который является самым известным представителем Ближнего Востока. За этот год он принял участие в ряде самых различных сделок, включая обмен доли Kingdom Holding в таких брендах, как Fairmont, Raffles и Swissôtel, на акции AccorHotels, а также успешную продажу за $170 млн отеля Four Seasons Hotel в Торонто.
Однако были и разочарования, так как прибыль Kingdom Holding снизилась во II и III кварталах, а кроме того, прибыль от AccorHotels оказалась на $150 млн меньше, чем ожидалось ранее. Это было связано с валютными колебаниями на фоне Brexit.
Принц-миллиардер также остался в центре внимания общественности в связи со своей благотворительной деятельностью. В частности, он пообещал отдать на благотворительность $32 млрд.
Он также получил награду и сертификат от Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев за свою роль в разрешении кризиса с сирийскими беженцами.
К другим важным пожертвованиям можно отнести $3 млн, которые принц Аль-Валид передал фонду END Fund на борьбу с тропическими заболеваниями, а также $50 млн, которые он передал фонду Билла Гейтса Breakthrough Energy Ventures на финансирование прорывов в энергетике.
В субботу, 4 ноября, в Саудовской Аравии начал свою работу новый комитет по борьбе с коррупцией.
За сутки он предъявил обвинения во взяточничестве и отмывании денежных средств десяткам человек. Задержаны 11 принцев, четыре министра и 38 бывших министров, их заместителей и бизнесменов, сообщает Associated Press со ссылкой на источник.
Среди задержанных - один из богатейших людей Ближнего Востока миллиардер принц Аль-Валид бин Талал, занимавший ранее пост министра финансов страны.
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«Я не совершаю ошибок, - заявил аль-Валид бен Талал в интервью Vanity Fair в 2013 г. - Когда вы делаете ошибку, вы теряете $10 млн, $50 млн и $100 млн, но, когда вы теряете $200 млн, $500 млн или $1 млрд, это уже не ошибка, а грубый просчет. Да, у меня были промахи, но я извлек из них уроки и не повторяю их снова и снова».
2. Халид Аль-Фалих
Председатель правления Aramco
Сектор: энергетика
Рейтинг: 3
В мае прошлого года Халид Аль-Фалих занял должность, которая, как полагали многие, предназначалась именно ему, заменив на этом посту Али Аль-Наими и став также министром нефтяной промышленности и минеральных ресурсов.
Эта должность дает Аль-Фалиху власть и влияние на мировой рынок нефти.
При этом он и ранее оказывал существенное влияние на мировой рынок нефти, так как занимал важную роль в достижении соглашения между странами ОПЕК и странами, не входящими в ОПЕК, о сокращении добычи.
Аль-Фалих также является председателем правление государственной нефтяной компании Saudi Aramco.
Предполагается, что он станет еще более важной фигурой в ближайшие годы, так как его компания планирует IPO в 2018 г.
По разным прогнозам, общая стоимость компании после IPO может превысить $2 трлн.
3. Юсеф Абдулла Аль-Беньян
Вице-председатель и исполнительный директор SABIC
Сектор: промышленность
Рейтинг: 6
Аль-Беньян вот уже второй год возглавляет нефтехимическую компанию SABIC. Считается, что Аль-Беньян успешно сумел провести свою компанию через один из самых непростых периодов за последнее время.
В настоящее время активы компании превышают $90 млрд, однако прибыль сократилась на 7%, что связано с ослаблением спроса на рынке и ростом затрат.
Аль-Беньян прогнозировал, что 2017 г. станет еще одним непростым годом для компании, которая уделяет внимание росту эффективности.
При этом, как отмечают аналитики, изменения на миром рынке, а также новые проекты, включая совместные нефтехимические предприятия с Exxon Mobil в США, могут стать приятными исключениями и дадут главе компании повод для оптимизма.
4. Мохаммед Бин Исса Аль-Жабер
Председатель правления и исполнительный директор MBI International
Сектор: многоотраслевой
Рейтинг: 16
Миллиардер Моххамед Бин Исса аль-Жабер - владелец империи, интересы которой распространяются от бренда JJW Hotels & Resorts до нефтесервисной компании Continentoil. Все эти компании представляют собой активы, стоимость которых превышает $9 млрд.
А Аль-Жабер считается одним из 15 самых богатых людей в Великобритании, состояние которого достигает почти 6 млрд британских фунтов стерлингов (или $7,2 млрд), согласно данным издания Sunday Times.
В прошлом году Аль-Жабер привлек внимание общественности тем, что призвал миллиардеров вернуть свои деньги в страну после публикации Панамского досье.
5. Мансур Салех Аль-Майма
Председатель правления National Commercial Bank, NCB Capital
Сектор: финансы
Рейтинг: 19
Аль-Майман - председатель правления крупнейшего в Саудовской Аравии продающегося на бирже банка.
В 2014 г. банк вышел на IPO на саудовской фондовой бирже.
Тем не менее с тех пор показатели NCB существенно пострадали из-за общего ухудшения ситуации в экономике страны.
До своего ухода из государственного сектора в 2012 г. Аль-Майман занимал ряд важных должностей, включая должность ассистента секретаря по бюджетному планированию в саудовском министерстве финансов, генерального секретаря в Государственном инвестиционном фонде.
Сегодня он является влиятельной фигурой в банковском секторе Саудовской Аравии и также является членом правления в добывающей компании Ma'aden, Saudi Arabian Investment Company и Tadawul Real Estate Company.
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