Папин кошелек. Зачем кронпринцу Саудовской Аравии массовые аресты родственников

Владислав ГИРМАН / Деловая столица

Наследный принц Мохаммед бин Салман основательно готовится к официальной передаче власти.

В Саудовской Аравии в ночь на воскресенье произошли массовые задержания членов королевской семьи, а также множества действующих и бывших чиновников. Символично, что аресты происходили после завершения в Эр-Рияде инвестфорума, на котором наследный принц Мохаммед бин Салман аль Сауд сделал заявку на масштабное реформирование королевства, включая переход от ваххабизма к умеренному исламу.

По указанию Антикоррупционного комитета, который возглавляет будущий монарх, были арестованы 49 человек, среди которых 11 принцев. Мохаммед бин Салман де-факто управляет страной уже несколько лет, покуда его отец, действующий король Салман бин Абдулазиз Аль Сауд постепенно отходит от дел. При этом использует свой статус, чтобы отводить взгляды от сына. Например, комментируя аресты, подчеркнул, что некоторые чиновники "поставили свои интересы выше интересов общества, чтобы незаконно зарабатывать деньги".

Но возникает вопрос, о какой коррупции может идти речь, если всем в ультраконсервативном государстве управляет пара сотен принцев и их приближенные? По сути, все финансовые потоки внутри королевства лишь мигрируют между членами семьи аль-Сауд. В некотором роде обвинения в адрес принцев походят на политический эксгибиционизм. Причина действий подконтрольного кронпринцу комитета с широкими полномочиями лежит на поверхности - зачистка недовольных, неугодных, неготовых.

Стильный принц

В черный список попали принцы и чиновники, отвечающие и отвечавшие, по сути, за все сферы: финансы, промышленность, связь, СМИ, инфраструктуру, развлекательный бизнес и силовой блок. Самым видным из них является принц Аль-Валид бин Таляль - богатейший араб из списка Forbes с состоянием в $18,7 млрд. Весьма харизматичный, влиятельный человек, которого именуют к тому же самым стильным принцем (в его-то 62 года) СА. Он активно вкладывал финансы в различные международные компании: 21st Century Fox, Twitter, Apple, CitiBank, Four Seasons, Movenpick и т. д.

Он даже вел дела с нынешним президентом США в 90-х. Тогда Аль-Валид бин Таляль спас Дональда Трампа, чья бизнес-империя испытывала серьезные финансовые трудности. Впрочем, ничего экстраординарного здесь нет. 45-й президент США далеко не такой умелый бизнесмен, каким хочет казаться. Получив финансовый трамплин от отца, Трамп так и не смог существенно увеличить состояние семьи. В 1991 г. саудовский принц купил яхту у Трампа, а в 1995 г. - часть акций нью-йоркского Plaza Hotel. Спустя десять лет между ними произошел Twitter-скандал, когда бин Таляль раскритиковал Трампа за идеи с запретом въезда в США для мусульман, а тот в ответ окрестил принца dopy prince, утрируя - "тормозом". После они вроде зарыли топор войны, но допустимо, что 70-летний ребенок у руля США затаил обиду и не возражал против действий 32-летнего Мохаммеда бин Салмана.

Пока трудно сказать, как отреагируют международные рынки на арест такой акулы, как Аль-Валид бин Таляль, однако акции его Kingdom Holding в воскресенье обвалились на 7,6%, а в понедельник продолжили падение - еще на 2,8%. Есть вероятность, что международные инвесторы могут попридержать коней, пока в королевстве все не наладится.

Фактор Трампа

С другой стороны, государственный нефтегигант Aramco стоимостью в $2 трлн намерен в следующем году продать 5% акций, и сейчас международные биржи ведут борьбу за право принимать первую публичную продажу. Aramco - лакомый кусок, продажа 20-й части акций которого только бирже принесет порядка $1 млрд. Потому-то президент США Дональд Трамп в минувший уик-энд написал в Twitter, что надеется на проведение торгов в Нью-Йоркской фондовой бирже, или где-нибудь еще в США. И, скорее всего, именно IPO саудовской нефтекомпании была среди тем, поднимаемых его зятем Джаредом Кушнером во время визита в СА. Поездка, как сообщал CNN, не анонсировалась и состоялась в конце октября. Это уже третье его посещение королевства с момента инаугурации Трампа, включая их совместный и первый зарубежный визит президента. Саудовская Аравия находится в верхней части списка приоритетов нынешней администрации США.

Выгодные сделки и региональная политика заставляют Белый дом не обращать внимания на междоусобицу и глобальный имущественный передел в Саудовской Аравии. Кронпринц уже получил монополию на власть. Есть основания считать, что "прополка" королевской семьи началась не с субботних арестов. На это указывает череда смертей: в октябре прошлого года казнили принца Турки бин Сауда аль-Кабира; в августе этого года Эр-Рияд заявил о готовящемся одним из принцев покушении на Мохаммеда бин Салмана, а спустя два дня от сердечного приступа скончался принц Салман бин Абдаллах бин Турки Аль Сауд. Вчера, 5 ноября, потерпел крушение вертолет, на борту которого был заместитель эмира округа Асир - принц Мансур бин Мукрин, а также еще девять чиновников. Это может быть всего лишь совпадением, но слишком уж оно своевременно.

Йеменско-иранское пугало

Важно то, что вертолет, чьи обломки уже обнаружены, разбился недалеко от границы с Йеменом. Разворачивая йеменскую ниточку, нельзя не вспомнить, что силы ПВО саудовцев у международного аэропорта 4 ноября сбили баллистическую ракету, выпущенную с территории Йемена. Там Эр-Рияд ведет борьбу с проиранскими хуситами-мятежниками. В ответ на этот удар силы арабской коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией, провели серию бомбардировок на территории Йемена, в частности, ударив по зданию министерства обороны правительства мятежников в Сане. Остается, правда, открытым вопрос "а был ли мальчик?", в смысле - ракета, или же речь об очередной спецоперации? Целью которой может быть что угодно от отвлечения внимания публики до дальнейшей эскалации конфликта и даже простой демонстрации возможностей саудовской противоракетной обороны Ирану.

Кроме того, Эр-Рияд объявил щедрую награду за информацию, которая позволит арестовать 40 командиров хуситов. За лидера группировки Абделя Малика аль-Хуси и вовсе готовы выложить до $30 млн. Вполне возможно, что принц Мансур бин Мукрин (неважно, был ли он в черном списке кронпринца или нет) с подачи государственных СМИ быстро трансформируется в жертву йеменских боевиков, читай Ирана.

Учитывая очевидное намерение наследника трона заострять противостояние с Тегераном в борьбе за региональное лидерство, дальнейшая демонизация шиитского Ирана прекрасно подойдет для отвлечения внимания подданных.

Клановые войны и ограниченный доступ к богатству

Внешняя угроза сплотит народ вокруг лидера-опоры, то есть Мохаммеда бин Салмана. Кронпринц сейчас ведет борьбу с другими кланами в рамках насчитывающей несколько тысяч членов Семьи, прекрасно понимая, что станет олицетворением новой традиции престолонаследия - от отца сыну, а не от брата к брату. И помня о судьбе второго короля Сауда бин Абдул-Азиза Аль Сауда (свергнут) и третьего монарха - Фейсала бин Абдул-Азиза Аль Сауда (убит племянником в 1975 г.), неудивительно, что кронпринц прикрывает тылы. Хотя нельзя исключать, что недовольные родственники-консерваторы, в числе которых и Аль-Валид бин Таляль, на самом деле могли вынашивать заговор против него. Но при этом молодой реформатор использует старые как мир методы.

До субботней "ночи длинных джамбий" Мохаммеду бин Салману оставалось лишь подмять под себя финансы королевства, которые имеют тенденцию к сокращению из-за продолжительного демпинга цен на нефть. Правда, не так давно Brent впервые за два года перевалила за отметку в $60 за бочку. Изменения на рынке нефти должны вызывать оптимизм у Мохаммеда бин Салмана, который задумал перестроить королевство. Сюда входит диверсификация энергетики, развитие промышленности и инфраструктуры, развитие туризма, амбициозный проект города Ниом ($500 млн), свободный от шариата и т. д.

Ему для этого нужны средства. Годами аль-Сауды кормились от нефти, но сказка рано или поздно заканчивается. Потому-то кронпринцу нужно прибегнуть к избирательной экономии. В первую очередь путем сокращения числа бюджетных иждивенцев из королевской семьи. И это не все. Их ведь не только лишают миллиардов из казны, но и заставят "поделиться" на все 100% своим богатством. Министерство информации СА в воскресенье заявило, что банковские счета заморозят, а затем и национализируют. Антикоррупционный комитет, ко всему прочему, имеет полномочия запретить поездки для членов королевской семьи, включая чартерные рейсы. Таким образом, Мохаммед бин Салман не даст родне шанса сбежать за рубеж, найти там доноров из числа оппонентов Эр-Рияда и сообразить переворот.