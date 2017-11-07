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Трамп не считает торговлю с Японией честной
09:50 06.11.2017 |
Торговые отношения США с Японией не являются честными и открытыми, заявил президент США Дональд Трамп в понедельник, 6 ноября, выступая перед представителями бизнеса в американском посольстве в Токио. Вашингтон уже начинает переговоры на этот счет, добавил американский президент.
Трамп подверг критике ТТП
Он также раскритиковал Транстихоокеанское партнерство (ТТП), назвав его неправильной идеей. "Мы будем заниматься торговлей в больших объемах, чем в рамках ТТП ", - сказал Трамп.
Транстихоокеанское партнерство было учреждено в октябре 2015 года и объединило 12 стран Азиатско-Тихоокеанского региона с населением в 800 миллионов человек, которые обеспечивают 40 процентов мирового ВВП.
Соответствующее соглашение после семилетних переговоров было подписано в феврале 2016 года. В январе 2017 года Трамп принял решение о выходе своей страны из этого договора.
Планы американского президента
После визита в Японию Дональд Трамп посетит также Южную Корею, Китай, Вьетнам и Филиппины. Ожидается, что во Вьетнаме он примет участие в саммите стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который пройдет с 6 по 11 ноября.
На саммите он может встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным. В Кремле ранее заявляли, что встреча согласовывается.
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