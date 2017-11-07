Трамп не считает торговлю с Японией честной

Торговые отношения США с Японией не являются честными и открытыми, заявил президент США Дональд Трамп в понедельник, 6 ноября, выступая перед представителями бизнеса в американском посольстве в Токио. Вашингтон уже начинает переговоры на этот счет, добавил американский президент.

Трамп подверг критике ТТП

Он также раскритиковал Транстихоокеанское партнерство (ТТП), назвав его неправильной идеей. "Мы будем заниматься торговлей в больших объемах, чем в рамках ТТП ", - сказал Трамп.

Транстихоокеанское партнерство было учреждено в октябре 2015 года и объединило 12 стран Азиатско-Тихоокеанского региона с населением в 800 миллионов человек, которые обеспечивают 40 процентов мирового ВВП.

Соответствующее соглашение после семилетних переговоров было подписано в феврале 2016 года. В январе 2017 года Трамп принял решение о выходе своей страны из этого договора.

Планы американского президента

После визита в Японию Дональд Трамп посетит также Южную Корею, Китай, Вьетнам и Филиппины. Ожидается, что во Вьетнаме он примет участие в саммите стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который пройдет с 6 по 11 ноября.

На саммите он может встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным. В Кремле ранее заявляли, что встреча согласовывается.