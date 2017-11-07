Йемен

Саудовская Аравия расценивает совершенный из Йемена пуск ракеты актом агрессии со стороны Ирана, в будущем эти действия могут рассматриваться как "акт войны". Об этом говорится в заявлении арабской коалиции, распространенном в понедельник, 6 ноября. У королевства есть законное право на самооборону и ответ Ирану, сказано в документе.

Все аэропорты и порты Йемена закрыты

Командование аравийской коалиции закрыло все йеменские воздушные и морские порты после пуска ракеты, сообщает 6 ноября Саудовское агентство печати SPA.

Ранее, 4 ноября, системы противовоздушной обороны Саудовской Аравии перехватили ракету, выпущенную в сторону Эр-Рияда с территории Йемена военизированной группировкой повстанцев-хуситов из шиитского движения "Ансар Алла". Саудовская Аравия обвиняет Иран в поставках ракет йеменским повстанцам.

Вооруженный конфликт в Йемене продолжается с 2014 года. С одной стороны, в нем участвуют повстанцы-хуситы, с другой - правительственные войска. Они получают поддержку с воздуха и на земле от арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией.