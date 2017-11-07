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Суд в Бельгии освободил экс-главу каталонской администрации Пучдемона
07:57 06.11.2017 |
Судебный следователь в Брюсселе освободил бывшего главу каталонской региональной администрации Карлеса Пучдемона и четырех его соратников. Об этом в понедельник, 6 ноября, сообщает прокуратура Бельгии.
При этом им запрещено покидать страну без разрешения суда, они должны предоставить свои адреса и присутствовать на всех судебных заседаниях по их делам, указали в прокуратуре.
Теперь дело будет направлено в совещательную палату суда первой инстанции, которая в течение 15 дней вынесет вердикт об исполнении европейского ордера на арест, выданного испанскими властями.
Испанская генпрокуратура 29 октября выдвинула обвинение в отношении Карлеса Пучдемона и других членов распущенных Мадридом региональных администрации и парламента Каталонии в мятеже, восстании против государственной власти и злоупотреблении бюджетными средствами. А верховный суд Испании обнародовал постановления о заключении их под стражу.
Позднее федеральный прокурор Бельгии подтвердил, что получил пять европейских ордеров на арест Пучдемона и четырех его сподвижников. Пучдемон с соратниками сдались бельгийской полиции 5 ноября, они были задержаны в предварительном порядке.
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