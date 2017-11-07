Иностранцы не смогут купить жилье в Новой Зеландии

Новая Зеландия запретит иностранцам приобретать жилье в стране. «Закон об иностранных инвестициях», вступающий в силу в 2018 году, будет действовать только относительно вторичной недвижимости.

По словам премьер-министра Новой Зеландии Хасинды Ардерн, данная мера поможет пресечь спекуляции на рынке недвижимости и решить проблему жилищного кризиса.

Исключение будет сделано для граждан соседней Австралии, поскольку между странами тесные экономические связи.

В Новой Зеландии за последние 10 лет цены на недвижимость сильно выросли. По данным Института недвижимости Новой Зеландии, в Окленде средняя стоимость жилья за последние пять лет выросла почти на 70% - до 578 тыс. долл. в среднем.

В крупных городах, в частности в Окленде, свободной недвижимости очень мало. На сегодняшний день, для погашения актуального спроса в столице Новой Зеландии не хватает 42 тыс. домов.