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В Саудовской Аравии 11 принцев задержаны по подозрению в коррупции
08:46 06.11.2017 |
Комитет по борьбе с коррупцией в Саудовской Аравии, который начал работать всего несколько часов назад, арестовал 11 принцев, четырех действующих министров и десятки бывших, сообщает Би-Би-си.
Имена задержанных не называются, пока также неизвестно, в чем именно их подозревают.
В то же время, по данным саудовского телеканала Аль-Арабия, комитет объявил о возобновлении расследований о наводнении в Джидде в 2009 году и вспышке в 2012 году коронавируса Mers - ближневосточного респираторного синдрома.
Новое антикоррупционное ведомство возглавил наследный принц Мухаммед бин Салман. По данным государственного информагентства Саудовской Аравии, у комитета есть право выпускать ордера на арест, а также налагать запрет на выезд из страны.
Мухаммед бин Салман был назначен наследным принцем летом этого года, однако уже давно считается самым влиятельным человеком в Саудовской Аравии. Чистки политической элиты, вероятно, помогут ему еще больше укрепить свою власть и осуществить запланированные реформы, отмечает корреспондент Би-би-си Фрэнк Гарднер.
Впрочем отстранение от власти сразу нескольких влиятельных политических фигур может возмутить консервативные круги. Общество в Саудовской Аравии не привыкло к подобным резким изменениям.
Ранее в субботу король Саудовской Аравии Салман заменил главу Национальной гвардии и командующего флотом. Официальных объяснений этим перестановкам пока не было.
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