Мечты саудовского принца: от ваххабизма - к модернизированной монархии

Мухаммед бен Сальман

Строительство Саудовской Аравией "технологического рая" с футуристическим названием "Неом" должно стать одним из самых амбициозных проектов в мире. Идея создания сверхсовременного мегаполиса посреди пустыни на территории, равной по площади трем островам Кипр, звучит как фантастический роман. Предполагается, что проект обойдется саудовцам в 500 млрд долларов. Город планируют оснастить новейшими технологиями, причем как уже существующими, так и такими, о которых пока никто не слышал. Королевство хочет привлечь к реализации проекта не "традиционных" инвесторов, а "визионеров, стремящихся к созданию чего-то нового", говорится в презентации проекта, представленной наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом.

32-летний наследник престола, один из самых влиятельных людей в Эр-Рияде, демонстрирует непоколебимость в своем стремлении модернизировать королевство, являющееся одним из наиболее консервативных государств в мире. Стратегия "Vision 2030" - экономическая программа, с помощью которой страна надеется слезть с нефтяной иглы, - призвана стать лишь частью плана всестороннего реформирования Саудовской Аравии. Общественные реформы, о которых объявил Мухаммед бен Сальман, звучат еще фантастичнее, чем планы строительства мегаполиса "Неом": принц объявил, что страна должна вернуться к умеренному исламу, открытому для окружающего мира и других религий.

Для королевства на Аравийском полуострове это практически неслыханное заявление. Уже долгое время его государственной идеологией является ваххабизм - фундаменталистское течение ислама, которое Саудовская Аравия, благодаря нефтедолларам, экспортирует в другие страны. Но перемены в королевстве свидетельствуют о серьезности намерений наследного принца. С 2018 года саудовские женщины - последними в мире - получат право водить автомобили. Эр-Рияд также заявил о намерении отправить часть государственного нефтяного концерна Saudi-Aramco на приватизацию либо даже вывести его на биржу в 2018 году. А в августе Мухаммед бен Сальман объявил о решении построить на островах в Красном море пляжный курорт, полностью соответствующий международным стандартам. Это означает, что в его отелях будут продавать алкоголь, а женщины смогут носить бикини - до недавних пор в Саудовской Аравии все это было немыслимо.

Стране нужен позитивный имидж

У наследного принца есть все основания для существенного реформирования страны, говорит Себастиан Зонс (Sebastian Sons), политолог и специалист по Ближнему Востоку в Германском обществе внешней политики (DGAP). "Королевству необходима глубокая модернизация экономики. Саудовская Аравия должна снизить зависимость бюджета от нефтяной отрасли, ей нужно привлечь иностранных инвесторов. Для этого нужен положительный имидж, так что, похоже, принцу посоветовали выступить в амплуа реформатора, причем не только в сфере экономики, но и в области культуры и религии", - полагает эксперт.

Пока что до такого имиджа стране далеко. Уже более двух лет Саудовская Аравия проводит военную операцию в соседнем Йемене, направленную против вооруженных формирований повстанцев-хуситов. Жертвами стали более 10 тысяч мирных жителей, в том числе множество детей, в стране бушует эпидемия холеры. Кроме того, считается, что ваххабизм, оплотом которого является Эр-Рияд, служит идеологической подпиткой для международного джихадизма.

Общественный плюрализм? Вряд ли

Себастиан Зонс, автор многочисленных исследований о Саудовской Аравии, сомневается, что стране удастся совершить культурное обновление и развернуться к умеренному исламу, о котором говорил Мухаммед бен Сальман. Ученый не представляет себе, чтобы королевская семья отказалась от ваххабизма. "Без поддержки ваххабитов саудовская монархия не имела бы политической власти. Так что этот союз сохранится, по крайней мере, в некоторых областях", - отметил Зонс в беседе с DW.

Это означает, что положение представителей других религий в стране существенно не улучшится. "В Саудовской Аравии не будет никаких основополагающих реформ, которые могли бы привести к свободе вероисповедания или общественному плюрализму. В стране не появится ни синагог, ни церквей, да и более глубокой интеграции шиитов в общество тоже ожидать не приходится", - не скрывает скепсиса Себастиан Зонс.

Тем не менее, стремление Мухаммеда бен Сальмана к модернизации Саудовской Аравии, скорее всего, встретит поддержку в стране, прежде всего среди молодежи, уверен Зонс. Люди поколения наследного принца и младше надеются жить в стране, предлагающей им возможности развития и роста, которых у них пока нет. Планы наследного принца более чем амбициозны, так что в ближайшие годы ему будет чем заняться. Тем более что неизвестно, за счет чего будут финансироваться все эти беспрецедентные по масштабам проекты, поскольку цены на нефть стагнируют, а дыра в бюджете Саудовской Аравии растет.