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Экс-глава Демократической партии США обвинила Клинтон в коррупции
08:06 03.11.2017 |
Бывшая глава Национального комитета Демократической партии США Донна Бразил обвинила экс-кандидата в президенты от демократов Хиллари Клинтон во внутренней коррупции в партии. В опубликованном в четверг, 2 ноября, гостевом комментарии для издания Politico Бразил, занимавшая этот пост с июля 2016-го по февраль 2017 года, описала механизмы, позволившие Клинтон направить практически все партийное финансирование на поддержку ее избирательной кампании, а также лишить других демократов - участников праймериз, в частности Берни Сандерса, возможности воспользоваться этими средствами.
В публикации Бразил сообщила о существовании Соглашения о сборе пожертвований между Национальным комитетом Демократической партии США, "Фондом победы Хиллари" и "Хиллари для Америки". Из этого документа, по ее словам, следует, что в обмен на деятельность по сбору пожертвований и инвестиции в Национальный комитет Хиллари Клинтон получила контроль над партийными финансами, стратегией и всеми средствами, вырученными от фандрейзинга. Кроме того, избирательный штаб Клинтон получил право принимать все окончательные кадровые решения и полностью подчинил себе Национальный комитет Демократической партии США на период предвыборной гонки.
По данным Бразил, это соглашение было подписано в августе 2015 года - почти за год до официального выдвижения Клинтон кандидатом в президенты США, что не оставило другим членам партии никаких шансов на равноправные предвыборные кампании. Экс-глава партийного руководства назвала такую политику неэтичной и компрометирующей честность и добросовестность Демократической партии.
Хиллари Клинтон проиграла президентские выборы Дональду Трампу 8 ноября 2016 года. Хотя за нее проголосовали на 3 млн избирателей больше, чем за республиканца Дональда Трампа, тот смог победить из-за непрямой системы выборов, когда население голосует за выборщиков, поддерживающих того или иного кандидата в президенты.
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