Лидер Каталонии намерен отдаться в руки бельгийского правосудия - адвокат политика

Бывший глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон намерен оставаться в Бельгии и полностью доверяет себя бельгийскому правосудию, заявил журналистам адвокат политика Поль Бекарт.

В ответ на вопрос телеканала Flemish о том, намерен ли К.Пучдемон оставаться в Бельгии, юрист сказал:"Конечно, он намерен в полной мере сотрудничать с бельгийскими властями".

Адвокат отметил, что будет "бороться против экстрадиции" опального каталонского лидера в Испанию и добиваться, чтоб запрос на экстрадицию был подтвержден бельгийским судом.

По сообщениям СМИ, испанский суд выдал ордер на арест К.Пучдемона. По словам П.Бекарта, выдача ордера "практически означает, что испанская юриспруденция обратится в прокуратуру Бельгии с просьбой об экстрадиции".

Ранее испанский судья Кармен Ламела приняла решение о задержании заместителя К.Пучдемона и семи региональных министров по обвинению в организации путча и неправомерном использовании государственных средств.

