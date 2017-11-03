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Лидер Каталонии намерен отдаться в руки бельгийского правосудия - адвокат политика
08:00 03.11.2017 |
Бывший глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон намерен оставаться в Бельгии и полностью доверяет себя бельгийскому правосудию, заявил журналистам адвокат политика Поль Бекарт.
В ответ на вопрос телеканала Flemish о том, намерен ли К.Пучдемон оставаться в Бельгии, юрист сказал:"Конечно, он намерен в полной мере сотрудничать с бельгийскими властями".
Адвокат отметил, что будет "бороться против экстрадиции" опального каталонского лидера в Испанию и добиваться, чтоб запрос на экстрадицию был подтвержден бельгийским судом.
По сообщениям СМИ, испанский суд выдал ордер на арест К.Пучдемона. По словам П.Бекарта, выдача ордера "практически означает, что испанская юриспруденция обратится в прокуратуру Бельгии с просьбой об экстрадиции".
Ранее испанский судья Кармен Ламела приняла решение о задержании заместителя К.Пучдемона и семи региональных министров по обвинению в организации путча и неправомерном использовании государственных средств.
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