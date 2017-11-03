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США и Россия внесли в Совбез ООН противоположные резолюции по Сирии
07:39 03.11.2017 |
США и Россия внесли на рассмотрение Совета Безопасности ООН две противоречащие друг другу резолюции по Сирии, касающиеся продолжения работы совместной следственной комиссии в составе сотрудников ООН и Организации по запрещению химического оружия (Joint Investigative Mechanism, JIM). Об этом сообщили в четверг, 2 ноября, сразу несколько информационных агентств, в распоряжении которых оказались эти документы. Каждая из резолюций предлагает продлить мандат комиссии, но на совершенно разных условиях.
Так, в резолюции США выражается серьезная озабоченность результатами экспертиз JIM, в особенности последним докладом от 26 октября. Вашингтон одобряет методы работы комиссии и предлагает продолжить ее поддержку, продлив мандат на два года.
В свою очередь Россия критикует работу JIM и готова продлить ее мандат только на шесть месяцев, предлагая комиссии "пересмотреть свои прежние оценки и выводы" и провести повторную экспертизу на месте событий, а также включать в свои отчеты материалы сирийского правительства. Генсека ООН Антониу Гутерриша Москва призывает включать в комиссию экспертов из предельно разных географических зон.
Совет Безопасности ООН обсудит последний доклад JIM 7 ноября.
26 октября эксперты Совместного механизма ООН и Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) возложили ответственность за применение отравляющего газа зарин при бомбардировке города Хан-Шейхун в начале апреля 2017 года на власти Сирии, активно поддерживаемые Россией.
Вето РФ на продолжение расследования химатак в Сирии
24 октября спецпредставитель РФ наложил в Совбезе ООН вето на вынесенный США на голосование проект резолюции, предполагающий продление мандата для расследования случаев применения химоружия в Сирии.
Мандат миссии JIM истекает в середине ноября. Совместная следственная комиссия ООН и ОЗХО была учреждена в 2013 году в ответ на решение сирийских властей уничтожить запасы химического оружия и объекты по его производству. Позже, когда этот процесс был завершен, мандат JIM продлили. В ее задачи вошло установление конкретных фактов использования химических боеприпасов и определение ответственных за это лиц.
В августе 2016 года комиссия обвинила как сирийское правительство, так и террористов "Исламского государства" в применении химоружия в 2014-2015 годах. Согласно обнародованному тогда отчету JIM, подчиняющиеся Дамаску военные как минимум трижды применяли хлор, а террористы ИГ использовали горчичный газ (иприт).
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