Авторы налоговой реформы в США предложили снизить налог на прибыль компаний до 20% с 35%

Бюджетный комитет Палаты представителей Конгресса США предлагает снизить налог на прибыль компаний с текущего уровня в 35% до 20%, говорится в обнародованном резюме законопроекта о налоговой реформе.

В настоящее время ставка налога на прибыль компаний в США "является самой высокой среди развитых стран", и ее снижение станет "самым крупным в истории Штатов", отмечают авторы законопроекта.

Ранее сообщалось, что авторы законопроекта рассматривают возможность постепенного понижения ставки налога - на 3 процентных пункта в год, начиная с 2018 года. Таким образом, ставка опустилась бы до 20%, обещанных президентом Дональдом Трампом, лишь к 2022 году.

По словам сторонников немедленного сокращения налога на прибыль корпораций, такая мера подстегнет рост американской экономики, что в итоге позволит компенсировать снижение поступлений в бюджет.

Кроме того, законопроект предусматривает ряд других важных изменений.

В частности, авторы реформы решили сохранить максимальную ставку налога на доходы частных лиц на уровне 39,6%, однако теперь она будет действовать для семей с совокупным годовым доходом выше $1 млн, тогда как раньше ее действие распространялось на семьи с доходом более $470 тыс.

Американские семьи с доходом от $260 тыс. до $1 млн будут платить налоги по ставке 35%, зарабатывающие от $90 тыс. до $260 тыс. - 25%, а домохозяйства с годовым совокупным доходом менее $90 тыс. - 12%.

Для одиноких американцев аналогичные ставки действуют при доходах более $500 тыс., $200-500 тыс., $45-200 тыс. и менее $45 тыс.

Сумма стандартного налогового вычета увеличена почти в два раза - неженатые американцы теперь смогут ежегодно вычитать из суммы налогов $12 тыс. вместо $6350 ранее, семьи - $24 тыс. против $12,7 тыс.

Сумма налогового вычета на каждого ребенка увеличена с $1 тыс. до $1,6 тыс.

Кроме того, теперь американцы смогут вычитать из налогов платежи по ипотеке, если стоимость их дома не превышает $500 тыс., тогда как ранее лимит был установлен на уровне $1 млн.

В документе не предполагается внесение каких-либо изменений в популярный пенсионный план 401(k).

Теперь авторам законопроекта предстоит большая работа по его одобрению. Сначала он должен быть одобрен в Палате представителей, при этом в процессе текст может претерпеть значительные изменения. Затем им предстоит объединить свой текст с текстом, отдельно составленным членами Сената, пишет The Wall Street Journal.

WSJ отмечает, что законопроект составлен членами Республиканской партии, и демократы, скорее всего, будут настаивать, что он губителен для бюджета и предоставляет слишком много привилегий наиболее состоятельным гражданам.

