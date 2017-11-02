Финансовые новости
- |
- 02.11.17
- |
- 20:41
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Авторы налоговой реформы в США предложили снизить налог на прибыль компаний до 20% с 35%
16:52 02.11.2017 |
Бюджетный комитет Палаты представителей Конгресса США предлагает снизить налог на прибыль компаний с текущего уровня в 35% до 20%, говорится в обнародованном резюме законопроекта о налоговой реформе.
В настоящее время ставка налога на прибыль компаний в США "является самой высокой среди развитых стран", и ее снижение станет "самым крупным в истории Штатов", отмечают авторы законопроекта.
Ранее сообщалось, что авторы законопроекта рассматривают возможность постепенного понижения ставки налога - на 3 процентных пункта в год, начиная с 2018 года. Таким образом, ставка опустилась бы до 20%, обещанных президентом Дональдом Трампом, лишь к 2022 году.
По словам сторонников немедленного сокращения налога на прибыль корпораций, такая мера подстегнет рост американской экономики, что в итоге позволит компенсировать снижение поступлений в бюджет.
Кроме того, законопроект предусматривает ряд других важных изменений.
В частности, авторы реформы решили сохранить максимальную ставку налога на доходы частных лиц на уровне 39,6%, однако теперь она будет действовать для семей с совокупным годовым доходом выше $1 млн, тогда как раньше ее действие распространялось на семьи с доходом более $470 тыс.
Американские семьи с доходом от $260 тыс. до $1 млн будут платить налоги по ставке 35%, зарабатывающие от $90 тыс. до $260 тыс. - 25%, а домохозяйства с годовым совокупным доходом менее $90 тыс. - 12%.
Для одиноких американцев аналогичные ставки действуют при доходах более $500 тыс., $200-500 тыс., $45-200 тыс. и менее $45 тыс.
Сумма стандартного налогового вычета увеличена почти в два раза - неженатые американцы теперь смогут ежегодно вычитать из суммы налогов $12 тыс. вместо $6350 ранее, семьи - $24 тыс. против $12,7 тыс.
Сумма налогового вычета на каждого ребенка увеличена с $1 тыс. до $1,6 тыс.
Кроме того, теперь американцы смогут вычитать из налогов платежи по ипотеке, если стоимость их дома не превышает $500 тыс., тогда как ранее лимит был установлен на уровне $1 млн.
В документе не предполагается внесение каких-либо изменений в популярный пенсионный план 401(k).
Теперь авторам законопроекта предстоит большая работа по его одобрению. Сначала он должен быть одобрен в Палате представителей, при этом в процессе текст может претерпеть значительные изменения. Затем им предстоит объединить свой текст с текстом, отдельно составленным членами Сената, пишет The Wall Street Journal.
WSJ отмечает, что законопроект составлен членами Республиканской партии, и демократы, скорее всего, будут настаивать, что он губителен для бюджета и предоставляет слишком много привилегий наиболее состоятельным гражданам.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Як медреформа має покласти край корупції
|Суд над сыном Авакова. Почему Сытник проиграл первый раунд
|Мобилизацию под Раду на следующую неделю не объявляем - Соболев
|Саакашвили - не беженец: Кто спасает Михо от депортации из Украины
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Дайджест Financial Times и The Wall Street Journal от 2 ноября 2017 года
|Авторы налоговой реформы в США предложили снизить налог на прибыль компаний до 20% с 35%
|О чем забыл сказать Пучдемон: 5 мифов о каталонской независимости
|Банк Англии повысил базовую процентную ставку впервые за 10 лет - до 0,5%
|Украина и ОАЭ договорились о безвизовом режиме
|США обвинили Москву в намерении помешать расследованию химатак в Сирии
Это интересно
|Tesla открыла самый большой зарядочный комплекс в мире
|10 типичных ошибок покупателя: как сэкономить деньги
|Yamaha представила концептуальный пикап посадочной формулой 1+2+1
|Yamaha представила в Токио экспериментальный мотоцикл MOTOROiD
|Гиперкар Apollo IE: много карбона, 780 л.с. и 1350 килограммов прижимной силы
|Веру Toyota в водород не изменит даже новый аккумулятор для электромобилей
|BMW X2: "робот", три мотора и 470 литров в багажнике