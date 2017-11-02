Банк Англии повысил базовую процентную ставку впервые за 10 лет - до 0,5%

Банк Англии повысил базовую процентную ставку впервые за 10 лет.

Размер ставки в Великобритании увеличен на 0,25 процентного пункта (п.п.) - до 0,5% годовых, говорится в заявлении Комитета по кредитно-денежной политике (MPC), опубликованного по итогам прошедшего в четверг заседания.

Банк Англии сохранил объем программы покупки гособлигаций на уровне 435 млрд фунтов стерлингов ($574,2 млрд) и объем покупки корпоративных бондов на уровне 10 млрд фунтов.

Решения банка совпали с ожиданиями рынка.

"Монетарная политика продолжает оказывать существенную поддержку рынку труда и экономической активности в нынешних исключительных условиях", - отмечается в заявлении MPC.

Решение о повышение базовой процентной ставки на 0,25 п.п. было принято семью голосами из девяти. При этом MPC единогласно проголосовал за сохранение прежних объемов обеих программ выкупа активов.

"Все представители MPC согласились, что подъем ставки в дальнейшем должен происходить постепенно и ограниченными темпами", - говорится в заявлении.

В заявлении отмечаются опасения, связанные со слабостью экономики, с учетом предстоящего выхода Великобритании из ЕС в 2019 году. Кроме того, из текста заявления британского ЦБ исчезли слова, что в дальнейшем потребуется большее количество повышений ставки, чем ожидают рынки. Такие слова содержались в заявлениях Банка Англии по итогам предыдущих заседаний.

Это, вероятно, означает, что MPC готовится к еще двум повышениям ставки, каждый раз на 0,25 процентного пункта: один раз в конце следующего года и еще один - в 2020 году, пишет агентство Bloomberg.

"Ноябрьские прогнозы MPC для инфляции и экономической активности в целом аналогичны апрельским прогнозам, - говорится в сообщении Банка Англии. - Базовый прогноз предусматривает сдержанный рост ВВП в течение следующих нескольких лет".

"Темпы роста потребительских расходов останутся слабыми в краткосрочной перспективе, а затем начнут увеличиваться одновременно с повышением доходов населения. Объемы торговли будут поддерживаться усилением глобального экономического подъема, а также дальнейшим ослаблением фунта стерлингов. Капиталовложения бизнеса ограничиваются опасениями, связанными с Brexit, однако продолжают расти умеренными темпами", - отмечается в заявлении ЦБ.

MPC ожидает, что инфляция в Великобритании достигнет пикового уровня - более 3% - в октябре, поскольку ослабление фунта и повышение цен на энергоносители продолжают сказываться на потребительских ценах.

"Последствия роста стоимости импорта для инфляции ослабнут в ближайшие несколько лет, а внутреннее инфляционное давление повысится на фоне задействования свободных мощностей и восстановления роста зарплат. Инфляция, как ожидается, ослабнет в следующем году и при дальнейшем умеренном повышении базовой ставки приблизится к целевому показателю в 2% к концу прогнозного периода", - говорится в заявлении Банка Англии.

В британском ЦБ отмечают, что его прогнозы принимают во внимание все возможные исходы Brexit для британской экономики и основаны на мнении о некотором среднем исходе.

"Решение Великобритании о выходе из ЕС оказывает существенное влияние на экономический прогноз. Неопределенность, связанная с Brexit, сказываются на внутренней деловой активности, которая замедлилась, несмотря на значительное усиление глобального экономического подъема", - говорится в заявлении ЦБ.

Курс фунта стерлингов относительно доллара США опустился в ходе торгов на 1,1% - до $1,3102.