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США обвинили Москву в намерении помешать расследованию химатак в Сирии
10:36 02.11.2017 |
Российские власти пытаются подорвать работу Совместной следственной комиссии в составе сотрудников ООН и Организации по запрещению химического оружия (Joint Investigative Mechanism, JIM), считают в Белом доме. "Попытки России противодействовать Совместной следственной комиссии ООН и ОЗХО и ликвидировать ее свидетельствуют о бездушном пренебрежении к страданиям и гибели людей от химического оружия и абсолютном неуважении международных норм", - говорится в заявлении администрации президента США, опубликованном в среду, 1 ноября, Белый дом.
Как отмечается далее, те страны, которые не поддерживают работу независимых экспертов, напрямую нарушают все стандарты разумного поведения на международной арене. "В особенности в свете последних выводов все страны должны осознавать важность работы JIM", - подчеркивается в документе.
Вето в СБ ООН
24 октября спецпредставитель РФ наложил в Совбезе ООН вето на вынесенный США на голосование проект резолюции, предполагающий продление мандата для расследования случаев применения химоружия в Сирии. Изучением этих инцидентов занимается Совместная следственная комиссия в составе сотрудников ООН и Организации по запрещению химического оружия, сформированная в 2013 году. Еще один постоянный член Совбеза - Китай - воздержался от голосования.
Мандат миссии истекает в середине ноября. Последний из запланированных ей отчетов, как ожидается, будет представлен 26 октября. Совместная следственная комиссия ООН и ОЗХО была учреждена в ответ на решение сирийских властей уничтожить запасы химического оружия и объекты по его производству. Позже, когда этот процесс был завершен, мандат JIM продлили. В ее задачи вошло установление конкретных фактов использования химических боеприпасов и определение ответственных за это лиц.
В августе 2016 года комиссия обвинила как сирийское правительство, так и террористов "Исламского государства" в применении химоружия в 2014-2015 годах. Согласно обнародованному тогда отчету JIM, подчиняющиеся Дамаску военные как минимум трижды применяли хлор, а террористы ИГ использовали горчичный газ (иприт).
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