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Почему Эстония - цифровой лидер ЕС в сфере госуслуг
08:10 02.11.2017 |
Во второй половине 2017 года Эстония председательствует в Совете Европейского Союза. Один из важнейших приоритетов страны во время председательства состоит в том, чтобы подтолкнуть Европу к развитию цифровых технологий и начать работу по организации свободного передвижения данных между всеми 28 странами ЕС, говорится на сайте электронного правительства Эстонии.
По оценке американского журнала о новых технологиях Wired, эта страна заслужила репутацию одного из самых цифровых обществ в мире. Среди стран ЕС Эстония занимает первое место по уровню цифровизации сферы госуслуг, об этом свидетельствуют данные Индекса цифровой экономики и общества DESI, который составляет Еврокомиссия.
От медицины до бизнеса: цифровые технологии везде
Жители Эстонии могут решить через интернет любой бюрократический вопрос. "У меня истек срок действия водительских прав, и я смогла подать заявку на оформление новых через смартфон, сидя в аэропорту в Лондоне", - рассказала DW представитель E-Estonia Анна Пипераль. Онлайн можно подать налоговую декларацию, получить рецепт от врача, записать ребенка в школу или оформить заявку на получение социальной помощи, добавила она. Личное присутствие необходимо только при заключении брака и покупке квартиры.
Доступ к электронным государственным услугам и документам - от личной медицинской карты до земельного кадастра - с ноутбука или смартфона можно получить с помощью специальной цифровой карты. С ее помощью также можно оплачивать проезд в общественном транспорте. В Эстонии в цифровом формате работают 99 процентов органов госуправления, что позволяет государству сэкономить до 2 процентов ВВП, отметила Анна Пипераль.
Для пожилых жителей страны круглый год проводятся курсы использования цифровых технологий, а молодые уже давно пользуются преимуществами электронного государства. Эстонские власти, в свою очередь, активно продвигают цифровые технологии в бизнесе. Речь идет прежде всего о государственном проекте e-residency, позволяющем предпринимателю из любой страны мира зарегистрировать компанию в ЕС и управлять ею полностью в режиме онлайн.
"Это лучший способ вести надежный бизнес независимо от местонахождения с минимальными затратами и беспрепятственным управлением", - говорится на сайте проекта. Согласно приведенным на нем данным, предприниматели из 143 стран уже открыли более 4 тысяч компаний с помощью услуги e-residency.
Обращаться с "цифрой" учат в школе
Знакомиться с цифровыми технологиями эстонцы начинают еще в начальной школе. Корреспонденту DW удалось побывать на одном из таких занятий в школе, расположенной в центре эстонской столицы. Ученики Таллинской средней школы науки с помощью ноутбука пытаются научить сделанного из Lego робота ходить. В это время учительница показывает на экране, какие команды отвечают за те или иные функции.
Восьмилетним Йоргену и Лиине уже удалось заставить своего робота поворачиваться. Их одноклассники за соседней партой между тем все еще пытаются привести цифрового питомца в движение. Такие занятия - основа образования в школе, где дети в игровой форме учатся обращаться с цифровыми технологиями.
Школьники знакомятся с робототехникой уже во втором классе, а через несколько лет начинают изучать программирование, рассказала DW учитель Бирги Лоренц. "Мы стремимся к тому, чтобы наши ученики были лучшими, когда они поступят в университет", - отметила она. Между тем о кибербезопасности дети узнают еще раньше: уже в детском саду они понимают, что никому нельзя сообщать свой пароль.
Основа цифрового общества - доверие
По словам президента Эстонии Керсти Кальюлайд, "в обществе происходят радикальные изменения": сложная система безопасности гарантирует, что каждый житель страны полностью контролирует свои данные и всегда видит, когда их использует то или иное учреждение. Осуществлять проверку данных без разрешения - уголовное преступление, напоминает Кальюлайд.
"У нас нет никаких проблем с цифровой документацией по выборам, это практично для всех эстонцев, проживающих за рубежом", - добавляет президент. Эстонцы могут также пользоваться цифровой подписью для совершения сделок.
По словам Кальюлайд, эта система должна быть введена во всех странах ЕС: "Пока нашу цифровую подпись признает только Люксембург". Среди соседей по ЕС успехи в работе электронного правительства также делают Финляндия и Дания, констатирует глава государства.
Возможности злоупотребления личными данными эстонских граждан Кальюлайд не допускает: нет никакой разницы в том, в какой форме - цифровой или бумажной - учреждения обрабатывают документацию. Однако президент подчеркивает, что доверие между гражданами и органами власти - основа эффективного цифрового управления.
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