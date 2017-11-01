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Минфин США запретил американцам участвовать в ряде российских проектов
08:13 01.11.2017 |
Министерство финансов США во вторник, 31 октября, запретило американским гражданам и компаниям предоставление, вывоз или реэкспорт товаров, услуг (за исключением финансовых) или технологий в поддержку разведки или добычи для глубоководных, арктических шельфовых или сланцевых проектов, которые могут добывать нефть в России или морской зоне, утвержденной РФ. Об этом сообщается на сайте министерства.
В своем распоряжении американский Минфин ссылается на постановление от 2014 года о блокировании собственности лиц, "способствующих развитию ситуации на Украине", и на меры по противодействию влияния России в Европе и Евразии. Новая мера будет применяться в отношении проектов, реализация которых начнется 29 января 2018 года или позднее.
В конце сентября Минфин США сообщил о новых санкциях в отношении России, которые вступят в силу в конце ноября 2017 года. В частности, ограничительные меры предусматривают сокращение максимального срока рыночного финансирования попавших под санкции российских банков до 14 дней, а нефтегазовых компаний - до 60 дней.
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