США расширили санкции против Ирана

США ввели санкции в отношении 41 физического лица, компании и организации из Ирана, включая элитное военное подразделение в составе ВС страны - Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Об этом во вторник, 31 октября, сообщила пресс-служба американского министерства финансов.

Ограничительные меры стали ответом на действия Тегерана по созданию оружия массового поражения и поддержке терроризма, утверждают в Вашингтоне.

Наряду с КСИР, в списке значатся нефтяные компании Sepanir Oil & Gas Energy Engineering Company и Oriental Oil Kish, занимающиеся добычей на крупнейшем в стране месторождении Северное/Южный Парс.

Ядерная сделка с Ираном

Подпавшим под санкции лицам запрещен въезд в США, их активы замораживаются, компаниям запрещено участвовать в госконтрактах с Вашингтоном. Вместе с тем реестр составлен таким образом, чтобы не подрывать выполнение соглашения по атомной программе, заключенного с Ираном "шестеркой" международных посредников.

В августе Иран выделил дополнительно около 520 млн долларов (440 млн евро) на дальнейшее развитие своей ракетной программы и поддержку КСИР.