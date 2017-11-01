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МВФ предупреждает о возможном финансовом кризисе
20:36 31.10.2017 |
Международный валютный фонд предупреждает о возможном риске для финансовой системы из-за чрезмерного увлечения пенсионными фондами "экзотическими финансовыми продуктами".
Об этом в интервью Financial Times сообщил директор департамента монетарных рынков и рынков капитала МВФ Тобиас Адриан.
По словам представителя МВФ, на сегодняшний день наблюдается растущее стремление к доходности, что побуждает инвесторов искать способы увеличить доход с помощью сложных инструментов.
По оценкам МВФ, активы, инвестированные в стратегию таргетирования волатильности, выросли примерно до 500 млрд долларов, при этом эта цифра увеличилась более чем в полтора раза за последние три года.
"Сочетание низких доходностей и низкой волатильности облегчает использование инвесторами дополнительных рычагов для увеличения прибыли, и мы наблюдаем быстрый рост в некоторых типах продуктов, которые это делают", - сказал он.
Волатильность рынка акций снизилась до самого низкого уровня за десятилетие, а индекс волатильности Чикагской фондовой биржи, также известный как Vix, находится близко "10" при среднем историческом значении в "20".
МВФ считает, что устойчивая низкая волатильность увеличивает стимулы для инвесторов брать на себя более высокие уровни кредитного плеча, в то же время создавая модели риска, которые используют волатильность в качестве важного вклада в занижение реальных уровней риска участников.
"Устойчивое увеличение волатильности может спровоцировать распродажу активов, лежащих в основе этих продуктов, усиливая шок для рынков", - сказал Адриан.
Предупреждение Тобиаса Адриана появляется на фоне растущих доказательств того, что пенсионные фонды и страховые компании рисковали для получения дохода. Некоторые из них подписывают договоры страхования от краха рынка с карманными премиями.
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