Конституционный суд Испании отменил декларацию о независимости Каталонии

Конституционный суд Испании аннулировал декларацию о независимости Каталонии, утвержденную 27 октября региональным парламентом в Барселоне. При этом пленум КС во вторник, 31 октября, сослался на статью 161.2 Конституции Испании.

Ранее, 28 октября, Мадрид лишил полномочий правительство региона и распустил парламент Каталонии. Лишение полномочий должно предотвратить в Каталонии дальнейшую "эскалацию неподчинения", заявил премьер-министр Испании Мариано Рахой. Исполнение обязанностей главы Каталонии возложено на заместителя Рахоя - Сорайю Саэнс де Сантамарию. Обязанности региональных министров будут исполнять главы соответствующих министерств Испании.

Днем ранее парламент Каталонии провозгласил создание "каталонской республики в качестве независимого суверенного, демократического и социального государства". Это решение, принятое 72 голосами (всего в парламенте - 135 депутатов), было сочтено правительством Испании как нарушающее конституцию. Вскоре после этого власти в Мадриде приняли формальное решение о роспуске региональной администрации и парламента Каталонии, а также о введении прямого управления в регионе.