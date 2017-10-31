Южная Корея и КНР объявили о нормализации отношений

Сеул и Пекин договорились о нормализации всех видов сотрудничества и взаимообменов. Отношения между двумя странами налаживаются после охлаждения, начавшегося год назад из-за разворачивания военными США противоракетной системы THAAD в Южной Корее, сообщает во вторник, 31 октября, министерство иностранных дел в Сеуле. "Обе стороны солидарны в том, что укрепление обмена и сотрудничества между Кореей и Китаем служит общим интересам", - говорится в сообщении.

Сеул разрешил американским военным развернуть систему THAAD в ответ на угрозы со стороны КНДР. Пекин резко отреагировал на это, заявив, что мощная система радаров представляет угрозу китайской безопасности.

Сообщается также, что президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин встретится с руководителем КНР Си Цзиньпином во время саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который пройдет во Вьетнаме 10-11 ноября. Эта встреча станет второй с мая 2017 года, когда Мун Чжэ Ин занял высший пост Южной Кореи. Ранее южнокорейский и китайский лидеры встречались в Гамбурге в рамках саммита "большой двадцатки".