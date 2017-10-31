Кому принадлежит долг США?

Долг США составляет около $20 трлн. И если речь заходит о том, кому принадлежит американский долг, все вспоминают Китай, Японию и другие крупные страны-держатели трежерис.

Многие не знают, что Доверительный фонд социальной защиты, известный как ваши пенсионные деньги, владеет большей частью госдолга. Как это работает и что это значит?

Казначейство США управляет долгом США через Бюро госдолга.

Долг разбит на две обширные категории: внутриправительственные резервы и публичный долг.

Внутриправительственные резервы

Это часть федерального долга, принадлежащего 230 другим федеральным агентствам.

Он составляет $5,6 трлн, или почти 30% долга. Почему правительство должно себе деньги? Некоторые агентства, такие как Доверительный фонд социальной защиты, получают больше доходов от налогов, чем им нужно.

Вместо того чтобы хранить эти деньги под гигантским матрасом, агентства покупают казначейские трежерис вместе с этим.

Имея трежерис, они переносят свои избыточные средства в общий фонд, где они расходуются. Конечно, однажды они выкупят свои трежерис за наличные. Федеральное правительство должно будет либо повысить налоги, либо создать больше долгов, чтобы дать агентствам деньги, которые им понадобятся.

Какие агентства владеют большей частью трежерис? Службы соцобеспечения. Ниже дана подробная разбивка по состоянию на 31 декабря 2016 г.

• Социальное обеспечение (Доверительный фонд социальной защиты и Федеральный фонд страхования от несчастных случаев) - $2,801 трлн.

• Управление пенсионными фондами - $888 млрд.

• Фонд пенсионного обеспечения военнослужащих - $670 млрд.

• Medicare (Федеральный фонд доверительного управления по страхованию больничных расходов, Федеральный фонд дополнительного медицинского страхования) - $294 млрд.

• Все остальные пенсионные фонды - $304 млрд.

• Наличные средства для финансирования деятельности федерального правительства - $580 млрд.

Публиный долг

Государству принадлежит остальная часть госдолга ($14,7 трлн). Иностранные правительства и инвесторы владеют почти половиной. Одна четверть принадлежит другим правительственным структурам.

К ним относятся ФРС, а также государственные и местные органы власти. 15% принадлежит паевым фондам, частным пенсионным фондам и держателям сберегательных облигаций и трежерис. Остальные 10% принадлежат предприятиям, таким как банки и страховые компании. Он также принадлежит множеству трастов, компаний и инвесторов.

Вот перечень держателей госдолга по состоянию на декабрь 2016 г.:

• иностранные держатели - $6,004 трлн,

• ФРС - $ 2,465 трлн,

• взаимные фонды - $1,671 трлн,

• государственные и местные органы власти, включая пенсионные фонды, - $905 млрд,

• частные пенсионные фонды - $553 млрд,

• банки - $663 млрд,

• страховые компании - $347 млрд,

• сберегательные облигации США - $166 млрд,

• другие (частные лица, спонсируемые правительством предприятия, брокеры и дилеры, банковские трасты, корпоративные и некорпоративные предприятия и другие инвесторы) - $1,662 трлн.

Этот долг относится не только к казначейским векселям и облигациям, но также к казначейским ценным бумагам с защитой от инфляции и специальным ценным бумагам государственных и местных органов власти.

Как можно видеть, если вы компенсируете задолженность по социальному обеспечению и всем пенсионным фондам, почти половина долга Казначейства США сохраняется в доверительном управлении для вашего выхода на пенсию. Если США не смогут выплатить долг, это разозлит иностранных инвесторов, но больше всего пострадают нынешние и будущие пенсионеры.

Почему ФРС владеет казначейскими облигациями

Как центробанк страны ФРС отвечает за кредитование. У нее нет финансовой причины владеть казначейскими облигациями. Так почему же регулятор удвоил свои позиции между 2007 и 2014 гг.?

Именно тогда ФРС увеличила свои операции на открытом рынке, купив трежерис на $2 трлн. Это QE стимулировало экономику, поддерживая низкие процентные ставки. Это помогло США избежать рецессии.

Стала ли ФРС монетизировать долг?

Да, это один из эффектов. ФРС купила трежерис у своих банков-членов, используя кредиты, созданные из воздуха. Это имело такой же эффект, как печатный станок. Сохраняя низкие процентные ставки, ФРС помогла правительству избежать штрафа с высокими процентами, который обычно следует за чрезмерной задолженностью.

ФРС закончила QE в октябре 2014 г. В результате процентные ставки по эталонным 10-летним облигациям казначейства выросли с 200-летнего минимума в 1,442% в июне 2012 г. до примерно 2,17% к концу 2014 г.

29 сентября 2017 г. Федеральный комитет по операциям на открытом рынке заявил, что ФРС начнет сокращать свои казначейские облигации в октябре. Ожидается рост процентных ставок в итоге.

Иностранные владельцы госдолга США

В августе 2017 г. Китаю принадлежало $1,2 трлн госдолга США. Это крупнейший иностранный держатель ценных бумаг Казначейства США. Второму по величине держателю, Японии, принадлежало $1,1 трлн госдолга США.

И Япония, и Китай хотят сохранять стоимость доллара выше стоимости своих валют. Это помогает сохранить доступность своего экспорта для США, что помогает их экономике расти. Вот почему, несмотря на случайные угрозы Китая продать свои запасы, обе страны счастливы оставаться крупнейшими иностранными банкирами Америки.

Китай заменил Великобританию в качестве второго по величине иностранного держателя госдолга США 31 мая 2007 г. Именно тогда он увеличил свои запасы до $699 млрд, опередив Великобританию с ее $640 млрд.

Ирландия занимает третье место, владея $307 млрд. Бразилия является четвертым по величине держателем долга в размере $274 млрд.

Каймановы острова расположены на пятом месте: $260 млрд. Бюро международных расчетов считает это фронтом для суверенных фондов и хедж-фондов, чьи владельцы не хотят открывать свои позиции. Также это касается Люксембурга ($213 млрд) и Бельгии ($97 млрд).

Следующими крупнейшими держателями являются Швейцария, Великобритания, Гонконг, Тайвань, Саудовская Аравия и Индия. Каждому из них принадлежит от $135 млрд до $248 млрд.