Шеф Пентагона допускает возможность нанесения США превентивного ядерного удара без разрешения конгресса

Министр обороны США Джеймс Мэттис допустил вероятный сценарий, при котором американский лидер Дональд Трамп может распорядиться нанести без разрешения конгресса превентивный ядерный удар, как ответ на неизбежное нападение на США с использованием ядерного оружия.

"Если мы увидим, что они (какая-либо страна - ИФ) готовятся сделать это (нанести ядерный удар - ИФ), и это неизбежно, то я могу представить это. Это не единственное средство в нашем наборе средств", - сказал министр обороны, отвечая на соответствующий вопрос конгрессмена в ходе слушаний в комитете сената по международным делам в понедельник.

"Но я считаю, что контроль конгресса не следует приравнивать к оперативному контролю", - продолжил Дж.Мэттис, добавив, что необходимо "доверять системе, которая существует" и "доказала свою эффективность".

Он подчеркнул, что США могут нанести превентивный удар без разрешения на то конгресса только в том случае, "если это неизбежный удар" и "это единственный способ остановить его (нападение - ИФ)".

"И я не говорю, что это может произойти. Есть другие средства, традиционные средства, чтобы остановить это", - отметил Дж.Мэттис.