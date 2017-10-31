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Шеф Пентагона допускает возможность нанесения США превентивного ядерного удара без разрешения конгресса
08:33 31.10.2017 |
Министр обороны США Джеймс Мэттис допустил вероятный сценарий, при котором американский лидер Дональд Трамп может распорядиться нанести без разрешения конгресса превентивный ядерный удар, как ответ на неизбежное нападение на США с использованием ядерного оружия.
"Если мы увидим, что они (какая-либо страна - ИФ) готовятся сделать это (нанести ядерный удар - ИФ), и это неизбежно, то я могу представить это. Это не единственное средство в нашем наборе средств", - сказал министр обороны, отвечая на соответствующий вопрос конгрессмена в ходе слушаний в комитете сената по международным делам в понедельник.
"Но я считаю, что контроль конгресса не следует приравнивать к оперативному контролю", - продолжил Дж.Мэттис, добавив, что необходимо "доверять системе, которая существует" и "доказала свою эффективность".
Он подчеркнул, что США могут нанести превентивный удар без разрешения на то конгресса только в том случае, "если это неизбежный удар" и "это единственный способ остановить его (нападение - ИФ)".
"И я не говорю, что это может произойти. Есть другие средства, традиционные средства, чтобы остановить это", - отметил Дж.Мэттис.
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