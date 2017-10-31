Российская политическая реклама в Facebook затронула половину избирателей США

Соцсети США пересмотрели данные о влиянии Агентства интернет-исследований, или, как его еще называют, «фабрики троллей», на американское общество. Как выяснили в Facebook, около 40% населения США, или половина избирателей страны (126 млн человек), могли видеть рекламные посты, которые были опубликованы пользователями, зарегистрированными в России, сообщает Bloomberg. Всего с июня 2015 г. по август 2017 г. было опубликовано 80 000 таких сообщений, приводит Reuters заключение юридического консультанта соцсети Колина Стретча для слушаний о российском вмешательстве в сенате США.

Сеть микроблогов Twitter обнаружила 2752 связанных с Россией аккаунта, говорится в ее заключении для конгрессменов. В сентябре компания заявляла лишь о 201 подозрительном аккаунте. Из нового отчета следует, что всего с подозрительных учетных записей, рассылавших сообщения автоматически, было опубликовано 1,4 млн сообщений, что составляет 0,74% от общего числа твиттов.

В сообщении Google, принадлежащем Alphabet, говорится о проплаченном контенте на сумму $4700. Facebook ранее заявлял о потраченных на политическую рекламу $100 000. В Google российский след обнаружили на каналах принадлежащего ему YouTube. В пропагандистской схеме было задействовано 18 каналов, на которых было опубликовано 1108 роликов - их хронометраж составил 43 часа. С июня 2015 г. по ноябрь 2016 г. их просмотрели 309 000 раз.

Все подозрительные ресурсы были заблокированы. Во всех случаях соцсети заявили о продвижении контента Агентства интернет-исследований, которое западные СМИ называют прокремлевской группировкой. Российские власти обвинения в свой адрес отвергают. Слушания в сенате намечены на сегодня. На них приглашены представители Facebook, Twitter и Google.

