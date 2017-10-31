В деле о возможном российском вмешательстве в американские выборы появился новый фигурант

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости   RSS подписка

Топ-новости   RSS подписка

Финансовые новости   RSS подписка

Финансы   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Банки и банковские технологии   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимость   RSS подписка

Новости экономики   RSS подписка

Экономика   RSS подписка

Топливно-энергетический комплекс   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Агропромышленный комплекс   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Право   RSS подписка

Статистика   RSS подписка

Зарубежные новости   RSS подписка

Мир   RSS подписка

Ближнее зарубежье   RSS подписка

Региональные новости   RSS подписка

Украина   RSS подписка

Киев   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Это интересно   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

Криминал   RSS подписка

Транспорт   RSS подписка

Управление бизнесом   RSS подписка

Маркетинг и реклама   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Аналитика   RSS подписка

Финансовый рынок   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимостьRSS подписка

Экономика   RSS подписка

ТЭК (газ и электроэнергия)   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Агропромышленный рынок   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Международная аналитика   RSS подписка

Страны ближнего зарубежья   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

Пресс-релизы

Новости компаний   RSS подписка

Котировки

Курс НБУ

Курс обмена наличной валюты

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Курс валют на межбанковском валютном рынке

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс рубля к доллару

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанковском валютном рынке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанковского валютного рынка

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

В деле о возможном российском вмешательстве в американские выборы появился новый фигурант

08:02 31.10.2017 |

Мир

Признания бывшего советника предвыборного штаба Дональда Трампа Джорджа Пападопулоса могут оказаться гораздо серьезнее обвинений, выдвинутых против экс-главы штаба Пола Манафорта.

В понедельник, после нескольких месяцев затишья и тайных допросов фигурантов расследования о вмешательстве в выборы президента США, спецпрокурор Роберт Мюллер сделал шаг, которого от него явно не ожидали.

Мюллер обвинил Манафорта и его младшего партнера Ричарда Гейтса в заговоре против США, отмывании денег, неуплате налогов - по старому делу, которое, казалось бы, никак не связано с российским расследованием.

После громких проводов Манафорта сперва в ФБР, а затем в федеральный суд, было обнародованы совершенно неожиданные судебные документы, которые касаются бывшего помощника Трампа по избирательной кампании Джорджа Пападопулоса.

В понедельник стало известно, что он пошел на сделку с правосудием, признав себя виновным в даче агентам ФБР ложных показаний, которые касались общения штаба республиканцев с иностранцами, включая граждан России, и сборе компромата на Хиллари Клинтон.

Белый дом заявил, что Пападопулос не представлял никакой ценности, занимал маленькую и незначительную должность, работал на волонтерских началах и не был причастен к важным решениям.

Как заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, идея о встрече Трампа с российским руководством была личной инициативой Пападопулоса.

В деле о возможном российском вмешательстве в американские выборы появился новый фигурант

 Эта фотоография появилась в "Твиттере" тогда еще кандидата в президенты США 1 апреля 2016 года. Пападопулос (третий слева) принимает участие в совещании по вопросам национальной безопасности вместе с членами предвыборного штаба Дональда Трампа.

Русская служба Би-би-си разбиралась в хронологии событий и материалах дела.

2016 год

Весной 2016 года в разговоре с Washington Post Дональд Трамп, говоря о своей новой команде советников, заявил: "Одним из них станет Джордж Пападопулос, он будет заниматься вопросами энергетики и нефти. Замечательный парень!"

В это время Пападопулос уже встретился со своим источником - в судебных документах он значится под псевдонимом "профессор". Washington Post и CNN уже идентифицировали его как профессора Лондонской дипломатической академии.

Согласно судебным документам, он якобы располагал нужными контактами в российском правительстве и знал, что русских есть "много грязи на Хиллари Клинтон - возможно тысячи электронных писем".

Пападопулос, согласно материалам дела, в первый раз соврал ФБР, когда говорил о первой встрече с "профессором". Изначально советник Трампа утверждал, что встретился с ним весной - до того, как стал работать у Трампа.

В свою очередь следователи команды Мюллера выяснили: встреча состоялась после того, как Пападопулос получил должность - до этого "профессор" не проявлял к молодому человеку особого интереса.

Советник Трампа сперва утверждал, что "профессор" был обыкновенным болтуном, но на самом деле знал, что у его источника есть обширные связи в Кремле, и он был ценным звеном в установлении контактов с правительством России.

Уже после назначения Пападопулос встречался с некой русской женщиной, которую также планировал использовать как возможность доступа в высшие российские эшелоны власти.

В это же время он был активным членом команды будущего кандидата в президенты Дональда Трампа, посещая все возможные встречи, которые касались "национальной безопасности".

Он же заявил другим членам команды Трампа, в том числе тогдашнему руководителю его штаба Полу Манафорту, что у него есть необходимые связи в Кремле.

Позднее, согласно материалам следствия, Пападопулос был связным между Вашингтоном и Москвой, которая активно настаивала на поездке Дональда Трампа в Москву и его возможной встрече с Владимиром Путиным.

С небольшим уточнением - после того, как Трампа официально выдвинут кандидатом в президенты от Республиканской партии.

Частью судебного дела стали сотни электронных писем - в одном из них "профессор" представил Пападопулоса "нашему человеку в российском МИД".

Уже в апреле Пападопулос отправил старшему советнику избирательного штаба Трампа электронное письмо следующего содержания: "Российское правительство держит открытым предложение Владимира Путина относительно встречи с Дональдом Трампом. Преимущество встречи в Лондоне заключается в том, что правительствам легче говорить на нейтральной территории".

Пападопулос, согласно другим электронным письмам, писал неназванному старшему советнику кампании: "У меня есть много интересной информации из Москвы относительно поездки, когда время будет подходящим", а также: "Нужно обсудить российскую заинтересованность в визите Мистера Трампа, у меня было много звонков относительно желания Путина встретиться с Трампом и его командой".

Пападопулос в целом отправил несколько десятков электронных писем руководству кампании Трампа, озаглавленных как "Россия", "Запрос о встрече", "Россия жаждет познакомиться с Трампом".

С июня по середину августа 2016 года Пападопулос, согласно материалам дела, приложил немало усилий для организации встреч между представителями кампании Трампа, российского министерства иностранных дел и переговорщиков со стороны российского президента.

Он также неоднократно предлагал себя в роли посланника и гонца на тот случай, если у Трампа не получится поехать в Россию. Главный руководитель штаба ответил ему, что поддерживает его в желании отправиться в Москву. Впрочем, туда Пападопулос так и не поехал.

Имя Пола Манафорта ни разу не названо в судебных документах, однако в течении того промежутка времени, о котором идет речь в материалах команды Мюллера, именно Манафорт возглавлял избирательную кампанию Трампа.

2017 год

В январе в дверь Пападополуса постучало ФБР, и он стал давать показания, в которых, согласно материалам дела, врал "о времени, продолжительности, природе отношений и коммуникаций с представителями определенного иностранного государства, которых считал близкими к руководству российского правительства".

В июле бывший советник избирательной кампании Трампа был тихо и незаметно арестован. Он признал свою вину в начале октября.

Многие вашингтонские аналитики задаются вопросом: что именно происходило в это время? Был ли Пападопулос отпущен под залог и определенные обещания? Находился ли в контакте со своими бывшими коллегами и мог ли в обмен на снятие части обвинений против себя разрешить записывать свои разговоры с особо интересными для ФБР людьми?

Пападопулосу грозит пять лет тюрьмы и 250 тысяч долларов штрафа - такого наказания просит для него команда Мюллера, впрочем, снизившая уровень его вины до 4 пунктов по 6-бальной шкале. Решение теперь за судом.

 

ПО РУБРИКАМ

07:42 Ие­на не­зна­чи­тель­но ко­леб­лет­ся к дол­ла­ру по­сле ре­ше­ния Бан­ка Япо­нии по став­ке

07:30 Бир­жи АТР в ос­нов­ном сни­жа­ют­ся 31 ок­тяб­ря вслед за рын­ка­ми США

07:25 Бир­жи США сни­зи­лись 30 ок­тяб­ря на но­во­стях об об­ви­не­ни­ях экс-гла­ве шта­ба Трам­па

30.10 Вы­со­кий спрос на ва­лю­ту со сто­ро­ны неф­тет­рей­де­ров не по­сзо­лил кур­су дол­ла­ра на меж­бан­ке про­сесть силь­нее

30.10 Ры­нок ак­ций Укра­и­ны за­вер­шил тор­ги 30ок­тяб­ря уме­рен­ным ро­стом

30.10 Бан­ки уве­ли­чи­ли свой порт­фель ОВГЗ на 69,7 млн гри­вен до 314,3 млрд гри­вен 30 ок­тяб­ря

30.10 Пер­вые "гол­ланд­ские аукционы" на "ProZorro.Продажи" не со­сто­я­лись

30.10 Сред­не­взве­шен­ный курс дол­ла­ра на меж­бан­ке, по дан­ным НБУ, со­став­ля­ет 26,8294 грн

30.10 Дол­лар сла­бо сни­жа­ет­ся 30 оке­тяб­ря по­сле ро­ста на про­шлой не­де­ле

30.10 Бит­ко­ин под­нял­ся вы­ше 6 300$ на ин­фор­ма­ции об от­кры­тии но­вой крип­то­ва­лют­ной бир­жи в Ки­тае

30.10 Ин­декс меж­бан­ков­ских ста­вок по блан­ко­вым кре­ди­там и де­по­зи­там 27.10.2017

30.10 Остат­ки средств на кор­с­че­тах бан­ков 30.10.17

30.10 Кур­сы ва­лют по кар­точ­ным опе­ра­ци­ям на 30 ок­тяб­ря

30.10 НБУ про­дал 27 ок­тяб­ря бан­кам де­по­зит­ные сер­ти­фи­ка­ты на 13 425 млн гри­вен

30.10 Объ­ем тор­гов дол­ла­ром на меж­бан­ке 27 ок­тяб­ря уве­ли­чил­ся на $110,6 млн до $300,2 млн

• дальше…

07:34 Це­ны на нефть не­зна­чи­тель­но сни­жа­ют­ся 31 ок­тяб­ря по­сле преды­ду­ще­го ро­ста

30.10 По­треб­ле­ние бен­зи­нов и ДТ в сен­тяб­ре про­дол­жи­ло рост, - Гос­стат

30.10 Це­ны на свет­лые неф­те­про­дук­ты 30 ок­тяб­ря де­мон­стри­ру­ют рост

30.10 По­ро­шен­ко утвер­дил из­ме­не­ния в Бюд­жет­ный ко­декс по по­вы­ше­нию пен­сий

30.10 Нефть Brent 30 ок­тяб­ря об­но­ви­ла мак­си­мум бо­лее чем за 2 го­да на но­во­стях об ОПЕК, Ира­ке

30.10 Об­щий госдолг в сен­тяб­ре вы­рос на 0,6% до $77 млрд

30.10 Свод­ный бюд­жет в ян­ва­ре-сен­тяб­ре све­ден с про­фи­ци­том 41,7 млрд гри­вен, - НБУ

30.10 Ка­б­мин ре­шил дать об­щи­нам за­ра­бо­тать на зем­ле 600 млн грн в год

27.10 В Укра­ине с 20 ок­тяб­ря по 27 ок­тяб­ря от­ме­ча­лись рост роз­нич­ных цен на свет­лые неф­те­про­дук­ты и по­ни­же­ние цен на сжи­жен­ный газ

27.10 Це­на зо­ло­та рас­тет 27 ок­тяб­ря на не­опре­де­лен­но­сти во­круг на­зна­че­ния но­во­го гла­вы ФРС

• дальше…

08:02 В де­ле о воз­мож­ном рос­сий­ском вме­ша­тель­стве в аме­ри­кан­ские вы­бо­ры по­явил­ся но­вый фигу­рант

30.10 По глав­ной пло­ща­ди с джи­ха­дом. По­че­му сто­рон­ни­кам ИГИЛ так воль­гот­но в Москве

30.10 Мад­рид предъ­явил об­ви­не­ние Кар­ле­су Пуч­де­мо­ну

30.10 Дай­джест Financial Times и The Wall Street Journal от 30 ок­тяб­ря 2017 го­да

30.10 Быв­ший ру­ко­во­ди­тель кам­па­нии Трам­па и Яну­ко­ви­ча сдал­ся вла­стям США

30.10 "Заблокированное" Вен­гри­ей за­се­да­ние ко­мис­сии Укра­и­на-НАТО не пла­ни­ро­ва­лось

30.10 Рос­нефть за­мо­ро­зи­ла до­бы­чу неф­ти в Чер­ном мо­ре из-за санк­ций

27.10 Вен­грия за­бло­ки­ро­ва­ла де­кабрь­ское за­се­да­ние ко­мис­сии НАТО-Укра­и­на

27.10 Госдеп США опуб­ли­ко­вал спи­сок рос­сий­ских ком­па­ний, со­труд­ни­че­ство с ко­то­ры­ми мо­жет гро­зить санк­ци­я­ми

27.10 Ген­про­ку­ра­ту­ра Ис­па­нии го­то­вит ли­де­ру Ка­та­ло­нии Пуч­де­мо­ну об­ви­не­ние в мя­те­же

27.10 Ис­пан­ский се­нат одоб­рил при­ме­не­ние пря­мо­го управ­ле­ния Мад­ри­да в Ка­та­ло­нии

27.10 Япон­цы вло­жи­ли 1000 трлн иен в ино­стран­ные ак­ти­вы

27.10 Уме­ров и Чий­гоз в на­груз­ку. Что озна­ча­ет ра­кет­ная сдел­ка Эр­до­га­на с Пу­ти­ным

27.10 Се­нат Ис­па­нии бу­дет го­ло­со­вать за при­оста­нов­ле­ние ав­то­но­мии Ка­та­ло­нии

27.10 Че­го ждать от Си Цзинь­пи­на в бли­жай­шие 5 лет?

• дальше…

30.10 У каж­до­го ки­ев­ля­ни­на бу­дет лич­ный «Ка­бинет жи­те­ля»

27.10 Дон­басс по­рож­няк не го­нит: Чим ОРДЛО тор­гує без України

27.10 Бри­тан­цы на­зва­ли Укра­и­ну стра­ной го­да по услу­гам аут­сор­син­га

26.10 Ах­ме­тов оста­ет­ся бо­га­тей­шим укра­ин­цем с по­чти $7 млрд, По­ро­шен­ко - на пя­том ме­сте с $1 млрд - из­да­ние

26.10 В цен­тре Ки­е­ва за­пре­тят пар­ков­ку на 61 участ­ке улиц

26.10 В Ки­е­ве за­дер­жа­ли псев­до­ак­ти­ви­стив, ко­то­рые шан­та­жи­ро­ва­ли за­строй­щи­ков

25.10 Укр­залізни­ця про­ве­дет экс­пе­ри­мент с при­го­род­ным со­об­ще­ни­ем

25.10 Укра­и­на под­ня­лась с 80-го на 76-е ме­сто в рей­тин­ге Doing Business, – По­ро­шен­ко

23.10 Укра­и­на в ночь на вос­кре­се­нье пе­рей­дет на "зим­нее время"

20.10 В Ки­е­ве сно­ва мож­но ку­пить ал­ко­голь но­чью

19.10 Ку­бив рас­крыл де­та­ли про­ек­та мет­ро на Тро­е­щи­ну

19.10 В ян­ва­ре-сен­тяб­ре на рын­ке пер­вич­ной не­дви­жи­мо­сти в Ки­е­ве пред­ло­же­ние уве­ли­чи­лось в 3 ра­за до 66 тыс. квар­тир, - City Development Solution

12.10 Что вы­ве­ло ин­фо­тех­но­ло­гии в трой­ку ли­де­ров укра­ин­ско­го экс­пор­та

05.10 Ки­ев­со­вет про­сит Ра­ду раз­ре­шить со­здать му­ни­ци­паль­ную пар­ко­воч­ную ин­спек­цию

04.10 Ки­ев­ский ры­нок не­дви­жи­мо­сти стал по­сте­пен­но ожи­вать

• дальше…

30.10 Оку­е­ва по­гиб­ла, ее су­пруг Осма­ев по­лу­чил ра­не­ния в ре­зуль­та­те об­стре­ла их ав­то­мо­би­ля под Ки­е­вом - Ге­ра­щен­ко

30.10 За­хват в Одес­се. По­че­му за "во­ен­ное рейдерство" сесть мо­гут все

30.10 Рос­сия долж­на вы­ве­сти свои си­лы из Дон­бас­са, чтобы ту­да за­шли ми­ро­твор­цы ООН - Курт Вол­кер

30.10 В про­ку­ра­ту­ре рас­ска­за­ли по­дроб­но­сти де­ла бан­ка "Михайдовский" и "Киевэнерго"

30.10 За­чем Ющен­ко ре­шил со­ста­вить ком­па­нию Бо­го­слов­ской

30.10 Ко­лес­ни­ков до­го­во­рил­ся о по­куп­ке кон­ди­тер­ской фаб­ри­ки в Рос­сии

30.10 Нусс: Са­а­ка­шви­ли – за шаг до то­го, чтобы стать окон­ча­тель­но не­ру­ко­по­жат­ным в ЕС и США

30.10 У ор­га­ни­за­то­ров про­те­стов под Ра­дой рас­кол: Най­ем сде­лал за­яв­ле­ние о Са­а­ка­шви­ли, Се­мен­чен­ко и Со­боле­ве

30.10 «Схе­ма Кли­мен­ко»: у от­ца За­ли­щук най­де­но сер­вер­ное обо­ру­до­ва­ние бан­ка «Ка­пи­тал»

30.10 "Заблокированное" Вен­гри­ей за­се­да­ние ко­мис­сии Укра­и­на-НАТО не пла­ни­ро­ва­лось

30.10 На­па­дав­ших на уча­сток на Дне­про­пет­ров­щине за­дер­жа­ли, двое по­ли­цей­ских ра­не­ны

27.10 Ко­мис­сар Хан про­тив пла­на Мар­шал­ла: идея мас­штаб­ной по­мо­щи Укра­ине те­ря­ет под­держ­ку

27.10 Обостре­ние в АТО: По­че­му бо­е­ви­ки мо­гут на­пасть на Вол­но­ва­ху

27.10 Дон­басс по­рож­няк не го­нит: Чим ОРДЛО тор­гує без України

26.10 Ах­ме­тов оста­ет­ся бо­га­тей­шим укра­ин­цем с по­чти $7 млрд, По­ро­шен­ко - на пя­том ме­сте с $1 млрд - из­да­ние

• дальше…

30.10 Yamaha пред­ста­ви­ла в То­кио экс­пе­ри­мен­таль­ный мо­то­цикл MOTOROiD

30.10 Ги­пер­кар Apollo IE: мно­го кар­бо­на, 780 л.с. и 1350 ки­ло­грам­мов при­жим­ной си­лы

30.10 Ве­ру Toyota в во­до­род не из­ме­нит да­же но­вый ак­ку­му­ля­тор для элек­тро­мо­би­лей

27.10 BMW X2: "робот", три мо­то­ра и 470 лит­ров в ба­гаж­ни­ке

27.10 У элек­тро­ка­ров Nissan бу­дет осо­бый го­лос

27.10 23-тон­ный элек­тро­гру­зо­вик Daimler про­едет 350 ки­ло­мет­ров без за­ряд­ки

27.10 Де­бют фаб­ле­та Oppo F5: экран FHD+, про­цес­сор Helio P23 и 20-Мп сел­фи-ка­ме­ра

26.10 Nissan пред­ста­вил элек­тро­к­рос­со­вер с за­па­сом хо­да бо­лее 600 ки­ло­мет­ров

26.10 Пре­ем­ник Mitsubishi Lancer Evolution по­лу­чил три элек­тро­мо­то­ра

26.10 Uber вы­пу­стил кре­дит­ную кар­ту

26.10 Lexus по­ка­зал флаг­ман­ский се­дан бу­ду­ще­го с ис­кус­ствен­ным ин­тел­лек­том

26.10 За­кон об уве­ли­че­нии штра­фа за пар­ков­ку на ме­стах для ин­ва­ли­дов в 3,7 ра­за до 1,7 тыс. гри­вен всту­пил в си­лу

25.10 Как на­чать раз­го­вор о по­вы­ше­нии зар­пла­ты: 5 со­ве­тов

25.10 Mazda Vision Coupe: боль­шое че­ты­рех­двер­ное ку­пе на 21-дюй­мо­вых ко­ле­сах

25.10 Subaru пред­ста­вил про­то­тип кар­бо­но­во­го спорт­се­да­на

• дальше…

25.10 Как на­чать раз­го­вор о по­вы­ше­нии зар­пла­ты: 5 со­ве­тов

25.10 Стать бо­га­че и луч­ше: 15 со­ве­тов

23.10 Слиш­ком мно­го уме­е­те? Вы отрав­ля­е­те ат­мо­сфе­ру в кол­лек­ти­ве

18.10 По­че­му во мно­гих тор­го­вых ком­па­ни­ях та­кая вы­со­кая те­ку­честь пер­со­на­ла

13.10 Как луч­ше учить со­труд­ни­ков ки­бер­без­опас­но­сти

12.10 Facebook пе­ре­осмыс­лит прин­ци­пы раз­ме­ще­ния по­ли­ти­че­ской ре­кла­мы

11.10 Как стать эф­фек­тив­ным ли­де­ром ко­ман­ды

09.10 Как ра­бо­тать, ко­гда бо­ле­ет ре­бе­нок

04.10 3 не­до­оце­нен­ных на­вы­ка, ко­то­рые по­мо­гут в ка­рье­ре

03.10 Facebook уже­сто­чит про­вер­ку ре­кла­мы из-за скан­да­ла с объ­яв­ле­ни­я­ми из Рос­сии

02.10 10 за­блуж­де­ний, ко­то­рые ме­ша­ют до­стичь успе­ха

28.09 8 глав­ных сек­ре­тов аген­тов по най­му

26.09 Как фир­ме Levi's уда­лось вер­нуть по­пуляр­ность

25.09 Пять стран­ных, но на­уч­ных спо­со­бов по­луч­ше со­сре­до­то­чить­ся

25.09 Все боль­ше аме­ри­кан­ских ком­па­ний при­креп­ля­ют на­став­ни­ков к но­вым ди­рек­то­рам

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
 

Это интересно