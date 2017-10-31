Дайджест Financial Times и The Wall Street Journal от 30 октября 2017 года









Политика

Спецпрокурор Роберт Мюллер, расследующий предполагаемое вмешательство России в президентские выборы в США, готов предъявить первые обвинения по этому делу. Хотя пока неизвестны суть обвинений и то, на кого они направлены. Это может стать известно в понедельник.

Люди, стоящие за связанными с Россией аккаунтами в Facebook, помогали организовывать в США демонстрации по поводу горячих вопросов. При этом они сотрудничали с обеими сторонами конфликтов.

Ксения Собчак вряд ли победит на президентских выборах в России, но ее позиция может сделать их необычными.

Испанское правительство в понедельник начало брать контроль над Каталонией, не встречая большого сопротивления. Сепаратистские партии, по-видимому, примут участие в досрочных выборах в регионе, которые должны состояться уже через восемь недель.

Президент Иракского Курдистана Масуд Барзани уйдет со своего поста на этой неделе. Всего месяц назад регион проголосовал на референдуме за независимость от Багдада, но теперь надежды курдов на это разрушены.

Экономика

Президент США Дональд Трамп склоняется к тому, чтобы номинировать на пост председателя Федеральной резервной системы (ФРС) ее управляющего Джерома Пауэлла. О своем выборе он может объявить в четверг.

Итальянские компании стремятся тесно сотрудничать с Россией несмотря на санкции. Это подчеркивает итальянско-российская деловая конференция, состоявшаяся в Вероне в октябре.

Программа покупки гособлигаций ЕЦБ помогла Италии ускорить экономический рост, но страна за это время не провела структурных реформ. Теперь ЕЦБ готовится сократить денежное стимулирование, и Италии предстоит к этому приспособиться.

Индустрия

Нидерландский производитель красок Akzo Nobel и его американский конкурент Axalta Coating Systems подтвердили, что ведут переговоры о слиянии. Их совокупная рыночная капитализация равна около $30 млрд.

Совет директоров General Electric не знал, что теперь уже экс-гендиректора Джеффа Иммельта во время перелетов регулярно сопровождал дополнительный самолет. Это происходило несмотря на требования инвесторов сократить расходы.

Японская Kobe Steel отменила прогноз своих годовых финансовых результатов и не станет платить промежуточных дивидендов из-за скандала вокруг качества ее продукции.

Участники ежегодной конференции, устраиваемой Лондонской биржей металлов, в этот раз должны быть настроены более оптимистично, чем в предыдущие годы. Это связано с высоким спросом на металлы, необходимые для электромобилей.

Автомобили

Китайские технологические гиганты Baidu, Alibaba и Tencent конкурируют в разработке инноваций для автомобилей. Они хотят сделать из них «смартфоны на колесах».

Toyota разрабатывает виртуального помощника Yui, чтобы оснащенные искусственным разумом автомобили могли общаться с водителями.

Энергоресурсы

Стоимость нефти Brent в понедельник днем продолжает находиться выше $60 за баррель. В пятницу она превысила эту отметку впервые за два года благодаря оптимизму инвесторов по поводу сокращения нефтедобычи ОПЕК.

Норвежская Statoil продолжит искать нефть в Арктике несмотря на разочаровывающие результаты бурения в этом году.

Финансы

Финансовые рынки по всему миру бьют рекорды, поскольку оптимистично настроенные инвесторы готовы приобретать активы, которые хоть немного снизились в цене. Благодаря этому стоимость активов почти немедленно восстанавливается.

Размер активов под управлением инвесткомпаний в мире вырастет более чем на 70% до $145 трлн к 2025 г., по оценкам PwC.

HSBC получил чистую прибыль в III квартале благодаря сильному росту выручки. Сосредоточенность банка на азиатском рынке приносит результат.

Технологии

Представители Facebook, Google и Twitter на этой неделе впервые ответят на публичных слушаниях на вопросы властей США о предполагаемом вмешательстве России в президентские выборы.

Facebook трудно бороться со злоумышленниками, использующими ее платформу в плохих целях. Поэтому давление на нее со стороны властей, регуляторов и активистов растет.

Все больше компаний используют технологии искусственного интеллекта, чтобы защититься от хакеров. Это связано с нехваткой экспертов по кибербезопасности.

Военные уже давно используют дронов. Теперь армии разных стран все больше применяют беспилотную технику, например танки, для выполнения заданий на земле.

Крупный план

Хоть у властей США и нет претензий к Amazon в связи с предполагаемым вмешательством России в президентские выборы, она тоже может привлечь их внимание. Доминирование Amazon в бизнесе растет на фоне развития цифровых технологий, поэтому у нее могут возникнуть проблемы с антимонопольными органами.

Потребительский рынок

Constellation Brands, владеющая пивным брендом Corona, инвестирует $200 млн в канадскую Canopy Growth, выращивающую коноплю. Constellation планирует выпускать содержащие ее напитки.

Менеджмент

Западные компании идут на компромиссы, чтобы вести бизнес в Китае. Среди их местных сотрудников есть много членов коммунистической партии КНР. Поэтому компании позволяют партии проводить для них политические лекции в рабочее время, а сотрудники с гордостью размещают коммунистическую символику на рабочем месте.

Некоторые компании используют искусственный интеллект, чтобы помочь своим сотрудникам найти новую работу внутри организации. Но не всем нравится эта технология.