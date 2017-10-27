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Генпрокуратура Испании готовит лидеру Каталонии Пучдемону обвинение в мятеже
22:19 27.10.2017 |
Генеральная прокуратура Испании намерена начать расследование в отношении главы каталонской администрации Карлеса Пучдемона по подозрению в "мятеже". На будущей неделе ведомство предъявит обвинение Пучдемону, сообщил вечером в пятницу, 27 октября, его официальный представитель. За подготовку мятежа испанское законодательство предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком на 30 лет.
Парламент Каталонии в пятницу, 27 октября, объявил о процессе создания независимого государства. Депутаты парламента приняли резолюцию об учреждении "каталонской республики как независимого и суверенного государства", не указав срока его провозглашения. Из числа присутствовавших в зале депутатов 70 проголосовали за, 10 - против. В голосовании не участвовали представители оппозиционных партий, которые перед его началом покинули зал заседаний.
Вскоре после этого испанский Сенат проголосовал за лишение правительства в Барселоне полномочий. Верхняя палата испанского парламента одобрила применение статьи 155-й Конституции, предусматривающей роспуск регионального правительства, парламента и прямое управление автономией.
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