Японцы вложили 1000 трлн иен в иностранные активы

Объем вложений японских институциональных и индивидуальных инвесторов в иностранные активы впервые в истории превысил 1000 трлн иен ($8,79 трлн), сообщает Nikkei.

За последние пять лет эта сумма увеличилась примерно на 50% и сейчас более чем вдвое превышает объем ВВП страны.

Объем иностранных активов, приобретенных японскими корпорациями и физическими лицами, главным образом за счет прямых инвестиций и инвестиций в ценные бумаги, по состоянию на конец июня составил около 990 трлн иен, свидетельствуют данные министерства финансов. Отдельные данные министерства показывают, что вложения японских инвесторов в иностранные ценные бумаги с июля увеличились примерно на 10 трлн иен. Учитывая недавнее снижение курса иены, весьма вероятно, что объем вложений в иностранные активы сейчас превышает 1000 трлн, отмечает Nikkei.

По данным Международного валютного фонда (МВФ), США имеют больше зарубежных активов, чем любая другая страна, - $23 трлн. Но с точки зрения роста Япония значительно опережает США и другие ведущие экономики. Рост иностранных активов, принадлежащих США, составил менее 10% за пятилетний период. За тот же период иностранные активы, приобретенные Германией и Францией, сократились.

На ценные бумаги пришлось около половины из 1000 трлн иен, вложенных в иностранные активы. По состоянию на конец июня японским инвесторам принадлежали акции на 453 трлн иен - показатель вырос примерно на 100 трлн иен за последние три года.

Почти половина инвестиций в ценные бумаги приходится на США, около 30% - на Европу. Большинство прямых инвестиций было осуществлено в Северной Америке и странах Азии.

Япония находится в разгаре серьезного сдвига: инвесторы выводят свои деньги из ценных бумаг на внутреннем рынке и вкладывают их в зарубежные рынки. Их подталкивает к этому гиперагрессивная политика Банка Японии, который уже более четырех лет наводняет экономику страны ликвидностью.