Финансовые новости
- |
- 27.10.17
- |
- 13:57
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Сенат Испании будет голосовать за приостановление автономии Каталонии
09:19 27.10.2017 |
Сенат Испании в пятницу рассмотрит план правительства о передаче Мадриду контроля над Каталонией и ограничении полномочий автономии.
Об этом сообщает ВВС.
Сенат, как ожидается, одобрит активацию статьи 155 Конституции Испании, которая дает правительству полномочия "принимать все необходимые меры для принуждения" региона в условиях кризиса. Статья никогда ранее не применялась.
Согласно предложениям, объявленным на этой неделе премьер-министром Мариано Рахоем, лидер Каталонии Карлес Пучдемон и министры регионального правительства будут отстранены от должностей и состоятся новые региональные выборы.
Мадрид ранее уже взял на себя контроль над финансами Каталонии, полицией и общественными СМИ.
Партия Рахоя имеет большинство в Сенате, поэтому решение, вероятно, будет утверждено. План правительства также был поддержан оппозиционными партиями.
Напомним, в четверг вечером Пучдемон выступил с обращением, в котором исключил проведения в автономии досрочных выборов. При этом в своем выступлении он не уточнил, будет ли автономия провозглашать независимость.
Каталонские власти ранее заявили, что не будут выполнять приказы испанского правительства, если Мадрид перейдет на усиление контроля над регионом.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Обострение в АТО: Почему боевики могут напасть на Волноваху
|Донбасс порожняк не гонит: Чим ОРДЛО торгує без України
|Чего ждать от Си Цзиньпина в ближайшие 5 лет?
|Дефицита доллара на межбанке 26 октября не было. Рынок выравнивался сам
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Японцы вложили 1000 трлн иен в иностранные активы
|Умеров и Чийгоз в нагрузку. Что означает ракетная сделка Эрдогана с Путиным
|Сенат Испании будет голосовать за приостановление автономии Каталонии
|Чего ждать от Си Цзиньпина в ближайшие 5 лет?
|В США рассекречены документы об убийстве Кеннеди
|Назарбаев подписал указ о переходе Казахстана на латиницу
|Климкин рассказал о возможных вариантах лишения РФ права вето в Совбезе ООН
Это интересно
|Mazda Vision Coupe: большое четырехдверное купе на 21-дюймовых колесах
|Рецепт счастья Эйнштейна продан за 1,56 млн долларов
|Subaru представил прототип карбонового спортседана
|Mazda показала предвестника новой тройки
|Стать богаче и лучше: 15 советов
|С февраля следующего года в Сингапуре купить новый автомобиль станет практически невозможно
|Sony представила автомобильный датчик изображений для съёмки ночью в свете луны