В США рассекречены документы об убийстве Кеннеди

Президент США Дональд Трамп распорядился рассекретить 3 тысячи документов, имеющих отношение к убийству 35-го президента США Джона Кеннеди. Однако в последний момент Федеральное бюро расследований (ФБР) и Центральное разведывательное управление (ЦРУ) заблокировали часть архива для проверки на наличие угрозы для национальной безопасности, сообщил в четверг, 26 октября, представитель администрации президента США.

Таким образом около 2800 документов из государственного архива будут доступны исследователям в ближайшее время. На проверку оставшихся 200 документов у ФБР и ЦРУ будет 180 дней, после чего те материалы, которые ее пройдут, станут доступны общественности.

В 1992 году Конгресс США принял закон о том, что архивы дела об убийстве Кеннеди могут быть рассекречены через 25 лет - в 2017 году. Некоторые документы были добавлены к досье уже спустя десятилетия после убийства президента.

Джон Кеннеди был убит 22 ноября 1963 года во время проезда президентского кортежа по улицам города Даллас в штате Техас. Арестованный по подозрению в убийстве Ли Харви Освальд был убит спустя два дня после задержания. Официальные данные об убийстве изобилуют пробелами, вызвавшими появление многочисленных конспирологических теорий.