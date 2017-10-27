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В США рассекречены документы об убийстве Кеннеди
08:31 27.10.2017 |
Президент США Дональд Трамп распорядился рассекретить 3 тысячи документов, имеющих отношение к убийству 35-го президента США Джона Кеннеди. Однако в последний момент Федеральное бюро расследований (ФБР) и Центральное разведывательное управление (ЦРУ) заблокировали часть архива для проверки на наличие угрозы для национальной безопасности, сообщил в четверг, 26 октября, представитель администрации президента США.
Таким образом около 2800 документов из государственного архива будут доступны исследователям в ближайшее время. На проверку оставшихся 200 документов у ФБР и ЦРУ будет 180 дней, после чего те материалы, которые ее пройдут, станут доступны общественности.
В 1992 году Конгресс США принял закон о том, что архивы дела об убийстве Кеннеди могут быть рассекречены через 25 лет - в 2017 году. Некоторые документы были добавлены к досье уже спустя десятилетия после убийства президента.
Джон Кеннеди был убит 22 ноября 1963 года во время проезда президентского кортежа по улицам города Даллас в штате Техас. Арестованный по подозрению в убийстве Ли Харви Освальд был убит спустя два дня после задержания. Официальные данные об убийстве изобилуют пробелами, вызвавшими появление многочисленных конспирологических теорий.
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