ЕЦБ не намерен спешить с подъемом ставки после завершения QE - Драги

Европейский центральный банк (ЕЦБ) еще не будет поднимать базовую процентную ставку еще долго после завершения программы количественного смягчения (QE), заявил глава ЕЦБ Марио Драги в ходе пресс-конференции по итогам заседания Центробанка.

Кроме того, Европейский ЦБ долгое время после прекращения выкупа бондов будет реинвестировать поступления от облигаций, отметил он.

По словам М.Драги, решения, принятые Центробанком по итогам прошедшего в четверг заседания, имели целью поддержание "очень благоприятных финансовых условий", необходимых для стимулирования возврата инфляции к целевому показателю ЕЦБ в 2%.

Он отметил, что видит сигналы повышения базовой инфляции в еврозоне и некоторое усиление темпов роста зарплат.

Как сообщалось, ЕЦБ принял решение сократить ежемесячный объем выкупа активов в рамках программы QE до 60 млрд евро с 30 млрд евро с января 2018 года. При этом срок действия программы продлен до сентября следующего года.

М.Драги подтвердил, что Центробанк может продлить срок действия программы, а также увеличить ее объем, в случае необходимости.

"Перенастройка программы выкупа активов отражает растущую уверенность в постепенном приближении показателей инфляции к целевому уровню на фоне все более устойчивого экономического роста, сигналов усиления базовой инфляции и эффективного отражения принятых Центробанком мер на финансовые условия в реальной экономике", - заявил М.Драги.

Он отметил, однако, что внутреннее ценовое давление в еврозоне остается умеренным, и перспективы экономики, а также дальнейшее направление инфляции, зависят от сохранения поддержки, обеспечиваемой монетарной политикой.

"Таким образом, полная степень монетарного стимулирования остается необходимой для стимулирования инфляционного давления, - заявил М.Драги. - Поддержка экономики обеспечивается за счет продолжающегося выкупа активов, крупного объема приобретенных бумаг, а также последующих реинвестиций поступлений от погашаемых бондов".

По словам М.Драги, собранные экспертами данные указывают на то, что импульс к росту мировой экономики не ослаб во втором полугодии по сравнению с первой половиной текущего года. ВВП еврозоны вырос в апреле-июне на 0,7% по сравнению с предыдущим кварталом после повышения на 0,6% в первом квартале.

Риски для экономики еврозоны в целом являются сбалансированными, отметил глава ЕЦБ. Понижательные риски, по его словам, связаны, главным образом, с глобальными факторами и с ситуацией на валютном рынке.

Инфляция в еврозоне в сентябре выросла на 1,5% в годовом выражении и, по оценкам ЕЦБ, временно замедлится к концу текущего года.

"Показатели базовой инфляции несколько увеличились с начала 2017 года, но им еще предстоит показать более убедительные сигналы устойчивого роста, - заявил М.Драги. - Базовая инфляция в еврозоне, как ожидается, продолжит постепенно повышаться в среднесрочной перспективе благодаря мерам монетарной политики, экономическому росту, сокращению объема неиспользуемых ресурсов в экономику и усилению темпов повышения зарплат".

М.Драги отметил, что решения, озвученные по итогам заседания ЕЦБ, не были приняты единогласно. Руководители Центробанка высказывали разные точки зрения, заявил он.

Отвечая на вопрос о ситуации вокруг Каталонии, М.Драги заявил, что слишком рано делать заключение о том, создаст ли это риски для финансовой стабильности. Тем не менее, ЕЦБ внимательно следит за ситуацией в Испании.

Европейские фондовые индексы растут в четверг после пресс-конференции М.Драги: Euro Stoxx 600 прибавил 0,6%.

Курс евро к доллару США усилил падение на заявлениях М.Драги. Стоимость евро опустилась в ходе торгов до $1,1722 по сравнению с $1,1756 незадолго до выступления главы ЕЦБ и $1,1813 на закрытие предыдущей сессии.

