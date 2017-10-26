Пекин теряет контроль над госкомпаниями

Коммунистическая партия доминирует в экономике Китая и использует государственные предприятия, в которых она контролирует каждый шаг, для проведения своей политики. Так должно быть в теории.

В реальности все намного сложнее: партия просто не в силах следить за всеми государственными предприятиями (ГП), не говоря уже о том, чтобы они четко соблюдали все ее указания. На проходящем в Пекине съезде Компартии, самом важном политическом событии пятилетия, эти темные зоны финансовой системы Поднебесной стали напоминаем об истинных границах партийной власти.

За последние два месяца обанкротились как минимум семь онлайновых кредиторов с участием ГП. Этот бизнес, в который им изначально не следовало заходить, далек от тех отраслей экономики, на которых они должны фокусироваться.

Потенциально потерянные деньги не очень большие - примерно 1 млрд юаней ($150 млн) - по сравнению с общими государственными активами в 100 трлн юаней. Тем не менее эти случаи хорошо показывают, как трудно Компартии управлять гигантским государственным сектором.

Проблемных "дочек" имеют такие ГП, как Национальная атомная компания, авиационное предприятие и крупная энергетическая фирма в северной провинции Шаньси. Они приобрели доли от 20% до 100% в онлайновых платформах по кредитование между физическими лицами (P2P).

Все это пример "брака по расчету", объясняет глава финансово-сервисной компании China Smartpay Джо Чжан. Р2Р-фирмы получили мгновенное доверие; ГП, многие из которых испытывали финансовые трудности, поверили, что с помощью них смогут получить легкую прибыль.

Некоторым удалось воспользоваться бумом вокруг P2P: количество общеотраслевых кредитов увеличилось в более чем 30 раз с января 2014 г. до 1,1 трлн юаней. Но эта лихорадка оставила также серьезные проблемы.

В среднем более 100 P2P-платформ ежемесячно прекращали существование с начала 2015 г., некоторые из-за плохого управления, другие стали жертвами откровенного мошенничества, отмечает британский журнал The Economist.

Инвесторы посчитали, что поддерживаемые ГП платформы будут более безопасными. P2P-кредитор Jinsu Online, "дочка" China National Nuclear Corporation, заявила, что ее материнская компания гарантирует все инвестиции. А Lala Wealth, "дочка" Aviation Industry Corporation of China, обещала, что ее акционеры из ГП сделают платформу еще сильнее.

Однако оба онлайновых кредитора обанкротились в прошлом месяце. В первом случае ГП отказалось от какого-либо участия перед коллапсом, во втором - ГП заявило, что само оказалось жертвой.

Организация, которая занимается регулированием государственных компаний Китая, в прошлом году приказала не участвовать в P2P, опасаясь, что онлайновые кредиторы навредят их репутации. Однако статистика сектора показывает, что после приказа регулятора количество P2P-платформ с участием акционеров из госпредприятий увеличилось на треть до почти 200 фирм.

Кажется странным, что центральное правительство имеет столь слабое влияние над ГП, учитывая провозглашенное президентом Си Цзиньпином усиление контроля над экономикой Китая.

Формально к ГП относится более 100 тыс. компаний. Но большинство из них находятся в руках региональных властей. Кроме того, до пяти звеньев собственности порой разделяют тех, кто инвестирует от материнских групп в P2P-платформы; среди крупных акционеров много также частных компаний.

Позитивной стороной всех этих банкротств, возможно, является то, что они, наконец-то, заставят инвесторов быть более осторожными и слепо не верить в безоговорочную поддержку государства.