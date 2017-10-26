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Европарламент одобрил новую систему регистрации на границах Шенгена
10:35 26.10.2017 |
Европарламент одобрил внедрение новой системы регистрации въезда и выезда на внешних границах Шенгенской зоны.
За соответствующее решение проголосовали 477 евродепутатов, 139 были против и 50 воздержались.
"Правила, касающиеся людей, въезжающих в Шенгенскую зону, срочно нуждаются в обновлении из-за проблем безопасности, а также увеличения количества путешественников за последние годы", - отметили в Европарламенте.
Новая система въезда/выезда (EES) будет регистрировать информацию о гражданах стран, не входящих в ЕС, в частности будет зарегистрировано имя, проездной документ, отпечатки пальцев, изображение лица, дата и место, когда они пересекают границу или получают отказ во въезде в Шенгенскую зону.
Система будет применяться независимо от того, нужна ли путешественнику виза. Ожидается, что новая система начнет работу в 2020 году.
Это позволит как усилить, так и ускорить проверки на границах, поскольку новая электронная система заменит штамповки паспортов.
Система будет сохранять данные о путешественниках, чтобы облегчить быстрое пересечение границы, а также облегчить выявление случаев использования фальшивых документов или отслеживание людей, которые задерживаются в Шенгенской зоне дольше предусмотренных 90 дней в 180-дневном периоде.
Испанский евродепутат Августин Диас де Мере Гарсия Консуэгра, который был докладчиком по этому вопросу, заявил, что новая система также может помочь идентифицировать террористов.
"Один из методов заключается в том, чтобы власти и службы безопасности имели доступ к этим данным и в случае перекрестной проверки с другой информацией, быстро может быть выдано предупреждение. Будет легче предотвратить то, что произошло, например, на Берлинском рождественском рынке, где террорист совершил нападение, и потом мы выяснили, что он использовал 15 различных удостоверений личности", - сказал он.
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