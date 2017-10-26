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Трамп раскритиковал позицию России в конфликте вокруг КНДР
10:23 26.10.2017 |
Президент США Дональд Трамп обвинил Россию в препятствовании борьбе с наращиванием ядерного арсенала КНДР. "Китай помогает нам, а Россия идет, вероятно, в другом направлении, нанося вред тому, чего мы добились", - заявил Трамп в эфире телеканала Fox в четверг, 27 октября. Он подчеркнул, что плохие отношения между Москвой и Вашингтоном затрудняют урегулирование северокорейского конфликта. "Думаю, что наши отношения с Россией могли бы быть лучше, а ситуацию вокруг КНДР можно было бы уладить проще", - добавил Трамп.
Президент США на своей странице в микроблоге Twitter указал также, что провел беседу с председателем КНР Си Цзиньпином, в рамках которой обсуждалась и тема Северной Кореи. Ранее Трамп оказывал нажим на Пекин с целью ограничить развитие северокорейской ядерной программы. Китай остается единственным крупным союзником КНДР, в том числе торгово-экономическим.
Бывший президент США Джимми Картер 22 октября выразил готовность отправиться в Северную Корею с миротворческой миссией. В то же время он признал, что эта инициатива не нашла отклика в администрации Дональда Трампа.
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