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В Венесуэле наметился раскол оппозиции
13:24 25.10.2017 |
Энрике Каприлес
В Венесуэле наметился раскол среди противников президента страны Николаса Мадуро. Лидер оппозиции и бывший кандидат в президенты страны Энрике Каприлес во вторник, 24 октября, сообщил, что покинет коалицию оппозиционных партий "Блок демократического единства" (MUD), если из него не выйдет лидер партии "Демократическое действие" (AD) Хенри Рамос Альюп, сообщило венесуэльское онлайн-издание El Universal.
По его словам, Рамос Альюп несет ответственность за то, что четыре губернатора, представляющие партию AD, принесли присягу Конституционной ассамблее, созданной Мадуро для внесения изменений в конституцию и не признаваемой оппозицией. Тем самым четыре оппозиционных губернатора из пяти фактически перешли на сторону президента. Одновременно Каприлес призвал к созданию новой оппозиционной платформы.
"Ситуация изменилась"
О намерении покинуть коалицию оппозиционных партий заявил и находящийся в тюрьме лидер "Народной воли" (VP) Леопольдо Лопес. "Ситуация изменилась, и MUD должен приспособиться к новым обстоятельствам", - заявил вице-спикер парламента Венесуэлы, депутат от VP Фредди Гевара.
В тот же день президент Николас Мадуро объявил о готовности сотрудничать с политическими противниками. "Началась новая эра сосуществования, гармонии и сотрудничества с важным сектором венесуэльской оппозиции", - заявил он.
545 представителей Конституционной ассамблеи были избраны в конце июля в результате голосования, сопровождавшегося сообщениями о многочисленных нарушениях. Она почти полностью состоит из сторонников президента-социалиста Николаса Мадуро, которого оппозиция обвиняет в попытке установить диктатуру в Венесуэле. В конце августа Конституционная ассамблея лишила законодательных полномочий парламент Венесуэлы, в котором большинство мест принадлежит оппозиции.
В Венесуэле на протяжении многих месяцев идет ожесточенная борьба за власть между правительством Николаса Мадуро и оппозицией. С начала апреля в столкновениях погибли более 120 человек.
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