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В Вашингтоне разъяснили причину задержки с исполнением новых санкций против России
12:22 25.10.2017 |
В Госдепартаменте США пояснили, с чем связана задежка с исполнением новых санкций в отношении России. В настоящее время идет работа над определением круга российских граждан и организаций, которые подпадают под новые американские санкции, сообщила на брифинге 24 октября представитель ведомства Хизер Нойерт. "Это довольно сложно и может занять некоторое время", - добавила она.
Помимо составления списка сотрудники Госдепартамента разрабатывают руководства для американских компаний и "важных союзников и партнеров по НАТО", которых могут затронуть новые санкции. Такие инструкции необходимы, чтобы эти компании и страны не подвергнулись воздействию этих штрафных мер, добавила Нойерт.
Законопроект об ужесточении санкций в отношении России, Ирана и Северной Кореи, ранее одобренный Палатой представителей и Сенатом Конгресса США, президент страны Дональд Трамп подписал 2 августа. В конце сентября Вашингтон сообщил, что новые санкции вступят в силу 28 ноября текущего года.
В частности, ограничительные меры предусматривают сокращение максимального срока рыночного финансирования российских банков, попавших под санкции, до 14 дней, а нефтегазовых компаний - до 60 дней.
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