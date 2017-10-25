Финансовые новости
- |
- 25.10.17
- |
- 12:31
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Саудовская Аравия направит $500 млрд на создание новой экономической зоны
11:54 25.10.2017 |
Саудовская Аравия направит $500 млрд на создание города-экономической зоны на северо-западе страны - это самый амбициозный и дорогой проект в программе диверсификации экономики, реализуемой саудовскими властями, пишет газета Financial Times.
Новый город c названием Neom будет иметь собственную регулятивную среду и находиться под контролем принца Мухаммеда бен Салмана.
Финансирование проекта будет осуществляться за счет государственных средств, ресурсов саудовского госинвестфонда Public Investment Fund (PIF), а также частных инвестиций.
Neom расположится на территории площадью 260 тыс. квадратных километров на побережье Красного моря по соседству с Иорданией и Египтом и будет обеспечиваться электроэнергией, создаваемой из возобновляемых источников.
Целью создания свободной экономической зоны является привлечение инвестиций в новые технологии, возобновляемую энергетику и робототехнику.
Власти Саудовской Аравии рассчитывают, что к 2030 году вклад Neom в ВВП страны составит $100 млрд.
В прошлом году правительство страны объявило о запуске программы трансформации экономики, стремясь сократить ее зависимость от нефтяного сектора. Программа предусматривает приватизацию активов, создание 1,2 млн рабочих мест в частном секторе и сокращение безработицы с 11,6% до 9% к 2020 году.
Саудовская Аравия раньше уже не раз объявляла о планах запуска многомиллиардных проектов создания экономических зон. Десять лет назад власти страны объявили о создании шести новых городов, однако из этих проектов развитие получил лишь один - Экономический город короля Абдаллы.
Принц М. бен Салман обещает, что в случае Neom ситуация будет другой. "Мы не хотим, чтобы через 15 лет нам пришлось думать о том, что мы упустили возможности, которые несет в себе этот проект", - заявил принц.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Запуск Госказначейством выплат по НДС вылился 24 октября в резкое подорожание доллара на межбанке
|Бои в Приазовье: Что именно происходит под Широкино
|Премьер отстранил и.о. главы Госгеокадастра Цвяха и обещал посадить его за "смотрящих"
|Государственная миграционная служба отказала Саакашвили в статусе беженца, он может быть экстрадирован - Луценко
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|В Вашингтоне разъяснили причину задержки с исполнением новых санкций против России
|The Bell рассказал о причине санкционных страхов «дальнего круга» Путина
|Си Цзиньпин переизбран главой Компартии Китая
|Саудовская Аравия направит $500 млрд на создание новой экономической зоны
|Во Франции сократили налог на богатство на 70%
|С февраля следующего года в Сингапуре купить новый автомобиль станет практически невозможно
Это интересно
|Слишком много умеете? Вы отравляете атмосферу в коллективе
|Huawei тоже работает над гибким смартфоном, который может выйти уже в следующем году
|Daimler AG испытывает самоуправляемые снегоуборщики
|Израиль выдал США россиянина из клана манипуляторов сознанием
|Джоан Роулинг стала самой высокооплачиваемой европейской знаменитостью - Forbes
|Новый Lexus LS получит «умный» руль
|Перспективы платежного рынка глазами Visa