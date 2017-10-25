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Во Франции сократили налог на богатство на 70%
11:46 25.10.2017 |
Французский парламент принял пакет мер на 2018 год, в частности, сокращает налог на богатство на 70%. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Financial Times.
Официально отменено налогообложение всего, кроме имущественных активов. Кроме того, будет введен налог на прибыль по ставке 30%, что затрагивает прирост капитала, дивиденды и выручку.
Как отмечает издание, принятие комплекса мер было раскритиковано противниками президента Франции Эммануэля Макрона. Так, соперница Макрона на выборах Марин Ле Пен заявила, что сокращение налогов является попыткой отблагодарить бизнесменам, которые спонсировали кампанию нынешнего президента.
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