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Си Цзиньпин переизбран главой Компартии Китая
12:07 25.10.2017 |
Председатель КНР Си Цзиньпин переизбран на пост генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Китая (ЦК КПК) на следующие пять лет. Такое решение принято на первом пленуме ЦК КПК 19-го созыва в среду, 25 октября. Тем самым 64-летний Си Цзиньпин укрепил свой статус наиболее могущественного китайского руководителя на протяжении последних десятилетий.
Новые члены правления партии
Одновременно были избраны члены Постоянного комитета ЦК КПК. Свое место в нем, помимо Си Цзиньпина, сохранил лишь премьер Государственного совета Ли Кэцян. В новый состав органа также вошли вице-премьер Госсовета Ван Ян, глава парткома Шанхая Хань Чжэн, руководитель канцелярии ЦК КПК Ли Чжаньшу, начальник организационного отдела ЦК КПК Чжао Лэцзи и заведующий Центра политических исследований при ЦК КПК, ведущий теоретик и идеолог партии Ван Хунин.
Как отмечает агентство dpa, среди пяти новых членов Постоянного комитета отсутствует потенциальный преемник Си Цзиньпина, никто из них не сможет занять пост руководителя КПК в 2022 году из-за возраста.
На один уровень с Мао Цзэдуном и Дэн Сяопином
Накануне 2300 делегатов съезда КПК приняли единогласное решение внести имя Си Цзиньпина в текст устава, поставив его тем самым на один уровень сдвумя крупнейшими коммунистическими лидерами страны -"великим кормчим" Мао Цзэдуном и реформатором Китая Дэн Сяопином. В тексте устава теперь закреплено "богатство идей Си Цзиньпина в новой эре социализма с китайской спецификой", которые должны будут служить "маяком" для работы 89 миллионов членов Компартии.
Выступая на съезде, Си Цзиньпин призвал довести до конца "новое путешествие по построению социализма с китайской спецификой". В своей продолжавшейся 3,5 часа речи он призвал добиться построения общества среднего достатка и пообещал превратить Китай к 2050 году в богатое, могущественное, демократическое и модернизированное социалистическое государство.
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