Си Цзиньпин переизбран главой Компартии Китая

Председатель КНР Си Цзиньпин переизбран на пост генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Китая (ЦК КПК) на следующие пять лет. Такое решение принято на первом пленуме ЦК КПК 19-го созыва в среду, 25 октября. Тем самым 64-летний Си Цзиньпин укрепил свой статус наиболее могущественного китайского руководителя на протяжении последних десятилетий.

Новые члены правления партии

Одновременно были избраны члены Постоянного комитета ЦК КПК. Свое место в нем, помимо Си Цзиньпина, сохранил лишь премьер Государственного совета Ли Кэцян. В новый состав органа также вошли вице-премьер Госсовета Ван Ян, глава парткома Шанхая Хань Чжэн, руководитель канцелярии ЦК КПК Ли Чжаньшу, начальник организационного отдела ЦК КПК Чжао Лэцзи и заведующий Центра политических исследований при ЦК КПК, ведущий теоретик и идеолог партии Ван Хунин.

Как отмечает агентство dpa, среди пяти новых членов Постоянного комитета отсутствует потенциальный преемник Си Цзиньпина, никто из них не сможет занять пост руководителя КПК в 2022 году из-за возраста.

На один уровень с Мао Цзэдуном и Дэн Сяопином

Накануне 2300 делегатов съезда КПК приняли единогласное решение внести имя Си Цзиньпина в текст устава, поставив его тем самым на один уровень сдвумя крупнейшими коммунистическими лидерами страны -"великим кормчим" Мао Цзэдуном и реформатором Китая Дэн Сяопином. В тексте устава теперь закреплено "богатство идей Си Цзиньпина в новой эре социализма с китайской спецификой", которые должны будут служить "маяком" для работы 89 миллионов членов Компартии.

Выступая на съезде, Си Цзиньпин призвал довести до конца "новое путешествие по построению социализма с китайской спецификой". В своей продолжавшейся 3,5 часа речи он призвал добиться построения общества среднего достатка и пообещал превратить Китай к 2050 году в богатое, могущественное, демократическое и модернизированное социалистическое государство.