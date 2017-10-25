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Иракские курды предложили компромисс в конфликте с Багдадом
08:18 25.10.2017 |
Иракские курды предложили заморозить результаты референдума о независимости, чтобы таким образом открыть возможность для переговоров с центральным правительством в Багдаде. Об этом говорится в заявлении регионального правительства Иракского Курдистана, распространенном в ночь на среду, 25 октября, сообщает Reuters. Кроме того, курды предложили немедленно объявить перемирие в северном Ираке. Региональные власти выступают за открытый диалог с Багдадом на основе иракской конституции, говорится далее в заявлении.
Ранее три курдских партии договорились отложить на восемь месяцев выборы парламента и президента, которые должны были состояться 1 ноября.
Напряженность между курдской автономией и центральными властями Ирака резко обстрилась после того, как на референдуме в конце сентября 93 процента курдов высказались за независимость от Ирака. Голосование проходило в том числе в контролируемых ими районах провинции Киркук, которая не входит в курдскую автономию. На прошлой неделе Багдад направил войска на север страны. Они заняли провинцию Киркук и регион вокруг Мосула, вытеснив оттуда курдские формирования.
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