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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Финляндия обсуждает вступление в НАТО, несмотря на недовольство России

08:14 25.10.2017 |

Мир

 Президент Финляндии Ниинистё и генсек НАТО Столтенберг на встрече в Брюсселе в 2016 году

Надо ли скандинавскому государству, имеющему 1340 км границы с Россией, вступать в НАТО? До сих пор большинство из 5,5 миллионов финнов отвечало на этот вопрос "ei" ("нет") - очевидно, помня и о намеках из Москвы, где хотят, чтобы этот ответ таким и оставался. Новый посол РФ в Хельсинки Павел Кузнецов в интервью финскому таблоиду Ilta-Sanomat в начале октября сокрушался о том, что некоторым странам "нужно бояться Россию". В то же время посол напомнил, что приближение военной инфраструктуры НАТО к российским границам заставит Москву принять соответствующие меры.

Самостоятельность - это большая зависимость от Европы

Но завуалированное предупреждение России не означает, что политики в Финляндии не задумываются о вступлении в альянс. Финский депутат Европарламента Нильс Турвальдс считает, что, несмотря на соседство с Россией, Хельсинки пора забыть те дни, когда Москва влияла на принятия решений Финляндией в сфере обороны и безопасности. Турвальдс баллотируется на пост президента Финляндии в качестве кандидата от Шведской народной партии. Он намерен выиграть выборы в январе 2018 года, чтобы заставить Финляндию изменить ее нынешнюю политику в сфере безопасности, которая, по его мнению, будет лучше обеспечена посредством членства в НАТО.

Турвальдс, журналист по профессии, долгое время работавший в Москве и Вашингтоне, а сейчас в Брюсселе, считает, что прошлые политические ограничения для Финляндии были связаны с Россией. "Когда кто-то пытался двигаться (в НАТО. - Ред.), мы получали "записку" из Москвы, в которой говорилось, что "вам не разрешают двигаться", - объясняет Турвальдс.

Недавнее напоминание в интервью посла Кузнецова показало, что такая российская реакция не ушла в прошлое. "Что я пытаюсь сказать здесь людям, так это то, что мы должны тверже стоять на собственных ногах, чем раньше. И если мы собираемся стать более самостоятельными, то это означает большую зависимость от Европы", - заявил Турвальдс в интервью DW.

Друзья без обязательств?

Для многих за пределами Финляндии "зависимость от Европы" будет интерпретироваться как зависимость от НАТО. Несмотря на тесное сотрудничество Финляндии с альянсом, пока что она не может рассчитывать на защиту, которую получает каждый член НАТО. Однако финское общественное мнение, как свидетельствуют социологи, удовлетворено подобным компромиссом. Недавние общенациональные опросы показали, что 21% финнов выступают за присоединение к НАТО, 51% - против, 28% воздержались от ответа.

Финский эксперт по международным отношениям Ярмо Макела рассказал DW, что люди его поколения и старше уверены, что Россия не будет оказывать давление, если Хельсинки не будет ее провоцировать. По мнению Макела, вступление в НАТО как раз и считают той самой провокацией, а Россия активно продвигает эту точку зрения среди граждан Финляндии.

Макела говорит, что финны не верят в защиту со стороны НАТО, предусмотренную в случае нападения на одну из стран-участниц альянса. Эксперт объясняет это тем, что слишком много "плохих вещей" успеет произойти, прежде чем альянс успеет отреагировать и предоставить защиту. Но Макела верит, что чем больше Россия будет "запугивать" финнов, тем более позитивно они будут воспринимать "спасительный зонтик НАТО".

Финский президент олицетворяет нейтралитет

Год назад президент Саули Ниинистё стал первым главой финского государства, который посетил штаб-квартиру НАТО. При этом Ниинистё склоняется к сохранению нынешнего статуса Финляндии, которая не входит ни в какие военные блоки. В недавнем интервью президент заявил, что Хельсинки следует сосредоточиться на повышении собственной обороноспособности и на расширении потенциала безопасности Евросоюза, а не на вступлении в НАТО.

"Если в странах Балтии будет война (между НАТО и Россией. - Ред.), то она автоматически станет третьей мировой войной. Поэтому этого не случится. Все понимают, что иначе они будут уничтожены", - указывает Ниинистё. И добавляет, что лучше сделать так, чтобы затраты на возможное вторжение в Финляндию были как можно выше.

Хелена Партенен, заместитель директора департамента оборонной политики Министерства обороны Финляндии, признала, что большинство финнов неохотно участвуют в дебатах о членстве страны в НАТО, поскольку нынешняя система работает достаточно хорошо.

Но, отмечает Партенен, для Хельсинки крайне важно поддерживать диалог с альянсом ради накопления совместного опыта. Например, Финляндия уже участвовала в миссиях НАТО в Афганистане и Косово. Кроме того, в Хельсинки находится новый центр НАТО-ЕС, задача которого - противостоять гибридным угрозам.

"Это открыло нам возможность политического диалога и сотрудничества на военном уровне, который начался в 1994 году с программы НАТО "Партнерство ради мира". Для нас это очень ценно. Но мы решили оставаться вне НАТО, хотя и понимаем, что в таком случае не все двери открыты для нас", - пояснила Партенен.

Между тем Нильс Турвальдс настаивает, что Финляндии было бы лучше открыть эти двери, и он намерен по крайней мере убедиться, что это вопрос обсуждается. Ярмо Макела называет этот посыл хорошим предвыборным ходом Турвальдса. "Если 20% финнов выступают за членство в НАТО, то это намного больше, чем 5%, которые обычно голосуют за партию Турвальдса. Он занял умную позицию. Другого кандидата, открыто поддерживающего членство в альянсе, не будет", - подвел итог Макела.
По материалам: Deutsche Welle
 

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