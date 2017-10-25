Наличные — самый безопасный способ оплаты для 63% американцев

Несмотря на рост объема электронных, мобильных и бесконтактных платежей, потребители в США по-прежнему отдают предпочтение наличным. Об этом говорится в новом отчете GLORY, мирового лидера в сфере разработки технологических решений для безопасной работы с наличными.

В исследовательском отчете «Потребитель верит в наличные. Но каким образом это обращают себе на пользу ритейлеры?» сообщается, что 48% потребителей по-прежнему используют наличные ежедневно, при этом лица в возрасте от 16 до 44 лет с большей вероятностью предпочтут постоянно платить наличными, чем те, кому 45 и старше (45% против 42%).

84% американских потребителей по-прежнему хотели бы платить наличными, а 63% считают их самым безопасным способом оплаты, что отражает продолжающееся доминирование наличных на рынке платежей.

Относительно новых методов оплаты, доверяют наличным больше, чем мобильным платежам и картам 61% и 55% американцев соответственно.

Удобство также играет ключевую роль в выборе потребителями метода платежа, причем 87% сообщили о желании использовать наличные во всех платежных транзакциях. Это подтверждается тем, что 64% потребителей используют наличные в том же или даже большем объеме, чем год назад.

Что касается подделок, менее половины (44%) респондентов проверяют свои долларовые купюры и монеты на подлинность, и практически столько же опрошенных (46%) предпочло бы использовать наличные в кассовых узлах самообслуживания. Это свидетельствует о существующей возможности совершенствования управления наличностью в розничной среде, чтобы не только безошибочно распознавать денежные знаки, но и успешно автоматизировать среду самообслуживания, в которой используются физические деньги.

Вице-президент Glory по маркетингу в США Джо Гнорски (Joe Gnorski) отметил: «Надежность наличных как метода платежа продолжает влиять на выбор потребителей. Но пока наличные деньги явно занимают большое место в сердцах покупателей и в их кошельках - что продлится еще долгие годы, работа с наличными все еще неэффективна и небезопасна на многих розничных объектах».

«Исследование ясно показывает: выбор между электронным или наличным методом платежа важен для большинства потребителей, поскольку таким розничным предприятиям необходимо вкладывать больше временных и материальных ресурсов в то, чтобы обеспечить эффективность работы по управлению наличными в своей организации. Этого можно достичь, повышая качество обслуживания клиентов там, где это касается наличных транзакций, и внедряя более совершенные процессы и современные технологии для устранения недостатков и ошибок в организации работы с наличными», - заключает он.