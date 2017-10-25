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5 ключевых вызовов для США
15:27 24.10.2017 |
Стратег Белого дома при Билле Клинтоне Дуг Сосник предположил, что Дональд Трамп имеет все шансы быть переизбранным.
У Трампа прочная база, поскольку популистский настрой президента перевешивает его неудачи в руководстве. Вероятно, в 2020 г. появятся независимые кандидаты, поэтому, как и в прошлом году, Трамп может победить без большинства голосов.
Высказывания Сосника привели к паническим призывам некоторых демократов и обвинении в "провокационной болтовне" на политических сайтах, таких как FiveThirtyEight, в то время как Trumpites (сторонники Трампа), что неудивительно, приветствовал его анализ.
Однако это все не очень интересно и не имеет никакого значения без оглядки на ключевые вызовы, с которыми столкнулась Америка.
Экономический рост
Будет ли экономический спад в ближайшие три года, который закончит уже 99-месячное расширение, третье самое длинное в современной истории США?
Некоторые экономисты и инвесторы ожидают многолетние благоприятные периоды, в том числе более сильную, чем ожидалось, глобальную экономику. Восстановление США после глубокого спада было скромным, создавая больше возможностей для более длительного подъема, некоторые потенциальные выгоды от изменений в законодательстве и ожидания сокращения корпоративного налога. Большинство аналитиков считают, что бизнес-цикл не отменен и что пузырь лопнет в ближайшие два года. Тогда Трамп обвинит других - ФРС, демократов, Китай, но рецессия сильно ударит по рабочему классу.
Новая война
Начнет ли лидер Америки войну, в частности ядерную конфронтацию с Северной Кореей?
Трамп и Ким Чен Ын не те лидеры, которых кто-то хотел бы видеть в качестве потенциальных врагов. Но более информированные и ответственные лидеры из высшего руководства прогнозируют растущие шансы военного ответа на ядерную угрозу Северной Кореи. Желаемый сценарий: минимальная смертность и неядерная Северная Корея, в которой доминирует Китай. Более вероятны массовые потери, хаос на Корейском полуострове и возможный конфликт с Китаем.
Реванш демократов
Смогут ли демократы получить контроль над Белым домом в следующем году и отменить нынешнюю политику до выборов 2020 г.?
Контроль демократов над Белым домом, с бесконечным контролем и постоянными расследованиями, был бы кошмаром для этически спорного правления Трампа. Вероятно, это завело бы в законодательный тупик. Но может быть внутреннее давление на демократов от левых, а республиканцы надеются, что 2020 г. может быть повторением 1972 г. и Джорджа Макговерна.
Самочувствие президента
Ожидается, что один из старейших президентов США не опубликует результаты полного физического осмотра, как и его недавние предшественники, так же как он не опубликует свои налоговые декларации. Во время кампании 2016 г. он представил неполный отчет своего семейного врача. У него избыточный вес, граничащий с ожирением, и он пытается спрятать его за свободными костюмами и длинными галстуками, висящими ниже талии. Он не делает никаких физических упражнений, кроме того, что играет в гольф.
Некоторые эксперты также выразили озабоченность по поводу его здоровья, о чем говорится в продолжительном исследовании, проведенном Stat, уважаемым сайтом здравоохранения и науки, в начале этого года. В соответствии с 25-й поправкой вице-президент и большинство представителей кабинета министров могут принять решение об отставке недееспособного президента. Учитывая нынешний состав, этого не произойдет, тем более что Трамп будет оспаривать это.
Связи Трампа с Россией
Приведет ли специальное расследование Роберта Мюллера в отношении Трампа и российской стороны к обвинительным заключениям?
Белый дом тесно сотрудничает с Мюллером, чтобы быстро закрыть расследование. Целью этого является предоставление Белому дому удобного предлога для нападения на специального адвоката в случае продления расследования. Но это не сработает. Это расследование является полностью профессиональным. Он тщательно изучает любые свидетельства сговора между подчиненными Трампа и российской стороной в кампании 2016 г.; любое возможное препятствование правосудию при проведении расследования, а также финансовые сделки, которые могли быть проведены несколько лет назад. Кажется, может быть ряд легких обвинительных заключений, возможно, даже неизбежных. Пока не столь ясно, что они имеют отношение к Трампу.
Короче говоря, даже если демократы возьмут контроль над Белым домом, импичмент вполне вероятен. Республиканцы видят, что сенатор от штата Аризона Джефф Флэк, честный консерватор, настроенный против Трампа, был разгромлен, и понимают, что прятаться негде. Сенатор-республиканка Линдси Грэм из Южной Каролины, когда-то критиковавшая Трампа, стала помощником президента.
Хотя Трамп довольно своеобразный, история знает примеры довольно глупых попыток прогнозировать предстоящие выборы. В этот момент в 1989 г. Джордж Буш-старший, сохранив обещание не повышать налоги и обрушить коммунизм, казался непобедимым. Три года спустя он потерпел поражение. В 2009 г. Барак Обама был не в самом лучшем положении: безработица взлетела до 10%, резко выросла с того уровня, который был два года назад, кроме того, он реализовывал свою главную инициативу в области здравоохранения, которая, похоже, не получила одобрение в сенате. Три года спустя он был переизбран.
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