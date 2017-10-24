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Власти Лондона ввели дополнительный сбор для автомобилистов за токсичность
Мэр Лондона Садик Хан ввел дополнительный сбор Toxicity Charge: теперь каждый водитель, проезжающий через британскую столицу, будет обязан заплатить 10 фунтов стерлингов, если его автомобиль не соответствует экологическому стандарту Евро-4. В основном, это бензиновые и дизельные машины, выпущенные до 2005 года. Об этом сообщает издание Autocar.
Узнать, какие автомобили попали под новый сбор, жители Лондона смогут на специальном сайте, который запустила муниципальная компания Transport for London. Контролировать въезд в зону действия сбора будет система камер, которая сейчас отвечает за взимание платы за проезд в центр Лондона в часы пик.
Инициатива Садика Хана стала частью мер по созданию и расширению зоны с ультранизким выбросом вредных веществ (Ultra Low Emissions Zone). Планируется, что к 2020 году все водители будут платить индивидуальный сбор, сумма которого будет зависеть от экологичности транспортного средства, но мэр Лондона надеется ускорить реализацию программы на один год. Также власти разрабатывают систему поощрений для владельцев дизельных автомобилей, которые решат сменить свои машины на более «чистые».
Это уже не первый случай, когда города и даже целые страны выступают с инициативами, ограничивающими или запрещающими использование транспортных средств из-за их неэкологичности. Так, Норвегия и Голландия планируют отказаться от автомобилей с ДВС к 2025 году. Похожие планы есть у Германии, Франции и Китая. Некоторые страны намереваются ограничить использование дизельных автомобилей в крупных городах в течение ближайших лет.
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